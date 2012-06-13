طرح استعدادیابی فوتبال و بسکتبال در سطح مدارس لرستان اجرا می شود

مجتبی کلانتری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مذاکرات مقدماتی با دو هیئت فوتبال و بسکتبال استان لرستان در این رابطه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه امکانات لازم برای استعدادیابی ورزشهای گوناگون در آموزش و پرورش استان وجود دارد، ادامه داد: این امر در طول چند سال اخیر در سطح مدارس شهرستانهای استان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان تصریح کرد: برای اجرای طرح استعدادیابی فوتبال و بسکتبال در سطح مدارس اعتباری بالغ بر 65 میلیون تومان برای برگزاری کلاسها و حق الزحمه مربیان نیاز است.

کلانتری فرد با بیان اینکه در قالب اجرای این طرح 36 کلاس آموزشی برگزار خواهد شد، ادامه داد: با اجرای این طرح بیش از یک هزار و 20 نفر از دانش آموزان استان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه همچنین برای اجرای این طرح 25 میلیون تومان برای خرید امکانات آموزشی نیز نیاز است، یادآور شد: در مجموع اجرای طرح استعدادیابی فوتبال و بسکتبال در سطح مدارس این استان نیازمند 90 میلیون تومان اعتبار است.