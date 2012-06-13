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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

وفایی نژاد اعلام کرد:

شهرکهای صنعتی مازندران توسعه می یابند

شهرکهای صنعتی مازندران توسعه می یابند

چالوس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران از برنامه این شرکت برای توسعه شهرکهای صنعتی استان خبر داد.

به خبرنگار مهر، عبـاس علی وفـایی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیئت امنای شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس گفت : شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس با وسعت 33 هکتار در حال فعالیت است و با توجه به برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی که بدنبال توسعه شهرکها و نواحی صنعتی استان هستیم.

وی افزود: توسعه این شهرک با وسعت 30 هکتار انجام گرفته و برای تملک زمین یاد شده 12 میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت شهرکهای صنعتی هزینه شده و شهرک صنعتی مرزن آباد دارای 63 هکتار وسعت است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: با اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس، این شهرک صنعتی از آمادگی لازم برای جذب سرمایه گذاران برخوردار تا با ایجاد فضای کسب و کار، افزایش تولید و اشتغال مطلوب را در سطح منطقه شاهد باشیم.

وی بیان داشت: در اجرای طرح توسعه شهرکها و نواحی صنعتی استان با کمبود زمین مواجه بوده که امیدواریم با کمک های مسئولان دستگاههای ذیربط، طرح توسعه در شهرکها و نواحی صنعتی با جدیت ادامه یابد.

وفایی نژاد، هدف از توسعه شهرکها و نواحی صنعتی را کاهش هزینه ها عنوان کرد و اظهار داشت: اجرا و تکمیل زیرساخت ها در شهرکها و نواحی صنعتی از قبیل آب، برق، مخابرات، گاز، تصفیه خانه فاضلاب، جاده دسترسی از هزینه های بالایی برخوردار است.

مازندران دارای 38 شهرک وناحیه صنعتی است.

کد مطلب 1625929

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