شهرکهای صنعتی مازندران توسعه می یابند

به خبرنگار مهر، عبـاس علی وفـایی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیئت امنای شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس گفت : شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس با وسعت 33 هکتار در حال فعالیت است و با توجه به برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی که بدنبال توسعه شهرکها و نواحی صنعتی استان هستیم.

وی افزود: توسعه این شهرک با وسعت 30 هکتار انجام گرفته و برای تملک زمین یاد شده 12 میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت شهرکهای صنعتی هزینه شده و شهرک صنعتی مرزن آباد دارای 63 هکتار وسعت است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: با اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس، این شهرک صنعتی از آمادگی لازم برای جذب سرمایه گذاران برخوردار تا با ایجاد فضای کسب و کار، افزایش تولید و اشتغال مطلوب را در سطح منطقه شاهد باشیم.

وی بیان داشت: در اجرای طرح توسعه شهرکها و نواحی صنعتی استان با کمبود زمین مواجه بوده که امیدواریم با کمک های مسئولان دستگاههای ذیربط، طرح توسعه در شهرکها و نواحی صنعتی با جدیت ادامه یابد.

وفایی نژاد، هدف از توسعه شهرکها و نواحی صنعتی را کاهش هزینه ها عنوان کرد و اظهار داشت: اجرا و تکمیل زیرساخت ها در شهرکها و نواحی صنعتی از قبیل آب، برق، مخابرات، گاز، تصفیه خانه فاضلاب، جاده دسترسی از هزینه های بالایی برخوردار است.

مازندران دارای 38 شهرک وناحیه صنعتی است.