10 ایستگاه آتش نشانی در مشهد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد گفت: تا پایان دی ماه سال جاری 10 ایستگاه آتش نشانی در مشهد احداث خواهد شد.

آتشپاد دوم حسن جعفری اظهارکرد: تکمیل 11 پروژه اساسی و مهم در اولویت کاری برنامه های سازمان قراردارد و این پروژه ها شامل احداث ستاد مرکزی و 10ایستگاه آتش نشانی در مشهد است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان داشت: با توجه به کمبود تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی در سطح شهر و ضرورت تجهیز و افزایش ایستگاه ها در آبان ماه سال گذشته کلنگ احداث 10 ایستگاه جدید در مشهد به زمین خورد.

جعفری در خصوص زمان بهره برداری از این ایستگاه ها گفت: این ایستگاه‌ها تا پایان دی ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

شروع عملیات احداث 6 بوستان در منطقه 10 مشهد

شهردار منطقه 10 مشهد گفت: در راستای افزایش سرانه فضای سبز عملیات احداث 6 بوستان در منطقه آغاز شده است.

حمید ضمیری اظهارکرد: منطقه 10 به لحاظ نوساز بودن نسبت به سایر مناطق و وجود پتانسیل های لازم به ویژه در حوزه فضای سبز در طول چند سال گذشته گام های خوبی در این خصوص برداشته است که نتیجه آن افزایش تعداد بوستان های احداثی و در نتیجه رفاه ساکنان بوده است.

وی گفت: به منظور ساخت این 6 بوستان در مجموع اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان اختصاص یافته است که در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

137مرکزی برای ارائه مطالبات مردم از مدیریت شهری

شهردار منطقه11مشهد گفت: 137مرکزی برای ارائه مطالبات مردم از مدیریت شهری است.

محمود برهانی در بازدید از مرکز137گفت: این مرکز باعث افزایش تعامل بین شهرداری و شهروندان شده است که این امر هدفمند شدن فعالیت ها و برنامه ریزی های دقیق شهری را به دنبال دارد.

وی تعداد پیام های ارجاع شده از مرکز137به شهرداری این منطقه را 3 هزار و715 مورد در طی سال گذشته دانست و تصریح کرد: از این تعداد 3هزار و 678 مورد که معادل99 درصد است پاسخگویی شده است.

وی ادامه داد: طبق آمار ارائه شده در طی سال گذشته7.5 درصد از کل پیام های ثبت شده در مرکز137مربوط به این منطقه بوده است.

شایان ذکر است؛ در طی هر ماه سال جاری بیش از 30 هزار تماس در مرکز137شهرداری مشهد با میانگین تماس هزار و 229مورد در روز ثبت شده است که تماس های اردیبهشت سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته91درصد رشد را نشان می دهد.

مسافران تربت جام در بوستان های شهر اتراق کنند

شهردار تربت جام خواستار اتراق مسافران در بوستان های آماده سازی شده این شهر شد.

محمود آغشن در توضیح دلایل این درخواست خود گفت: هم جواری این شهر با کشور افغانستان و حجم بالای تردد مسافران ایرانی و غیر ایرانی در این شهر باعث بروز مشکلاتی برای شهرداری به هنگام اتراق این افراد در حاشیه معابر شهر شده است.

وی افزود: برهمین اساس و با توجه به نزدیکی فصل گرم سال و ضرورت رعایت نکات بهداشتی در شهری گرمسیری چون تربت جام، بهتر است مسافران برای استراحت و اتراق از فضای ایجاد شده در بوستان های مختلف شهر تربت جام که برای این کار آماده سازی شده، استفاده کنند.

شورای عالی استانها به دنبال ایجاد مدیریت تحول استراتژیک در شهرها باشد

رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای عالی استان ها گفت: شورای عالی استانها باید به دنبال ایجاد مدیریت تحول استراتژیک در شهرها باشد.

جواد داوودآبادی اظهارکرد: این موضوع که خواسته مقام معظم رهبری نیز به شمار می آید باید در سیاست ها واهداف شورا ی عالی استا نها به عنوان موضوع محوری مد نظر گرفته شود.

وی به ارائه طرح خود در غالب ایجاد طرح سیستمی مدیریت یکپارچه سازی مدیریت شهری دراجلاس سال گذشته این شورا اشاره کرد و افزود: علی رغم تصویب این موضوع متاسفانه تا کنون این امر اجرایی نشده است.

گفتنی است، پنجاه و هفتمین اجلاس شورای عالی استان ها 25و24 خرداد ماه جاری به میزبانی شهر مشهد برگزار می شود.

صرف روزانه صد میلیون ریال جهت نگهداری فضای سبز منطقه 6

شهردار منطقه شش با اشاره به اعتبار 35 میلیارد ریالی در طول سال برای نگهداری و اصلاح فضای سبز منطقه 6 تصریح کرد: در حال حاضر پنج پیمانکار متعهد، مسئولیت حفاظت را تحت نظارت کارشناسان منطقه بر عهده دارند و به طور متوسط روزانه 100 میلیون ریال برای آن صرف می شود که یکی از پرهزینه ترین اقدامات شهرداری هاست.

شهرام کریمی ضمن بیان این مطلب توجه به فرسودگی فضاهای سبز و سعی بر رفع معضلات و کسری های بوجود آمده به مرور زمان، همچنین ترمیم موارد آسیب دیده و نیازمند به اصلاح را از جمله اقدامات برشمرد.

وی در ادامه بازپیرایی و توسعه پارک های اقاقیا، مینا، لاله و ریحان، همچنین فضاهای موجود در بولوارهای مصلی اول، دوم، باهنر، حر، عباسپور را از جمله موارد ذکر شده دانست.