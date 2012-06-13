محدوده طرح جامع گرگان 3600 هکتار تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر چهارشنبه در شورای برنامه ریزی استان گفت: همچنین مصوب شد کاربری در بخش های مسکونی، اداری، انتظامی و .. باشد و 29 درصد از سطح داخل شهر به معابر و انبارداری اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: در این طرح سعی شده است از اراضی حاشیه شهر که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد برای توسعه استفاده شود و شهر نیز از درون خود توسعه پیدا کند.

معاون عمرانی استاندار اظهار داشت: از اولویت های طرح تاکید بر پیاده محوری، استفاده از اراضی متروکه است.

دادبود اضافه کرد: نقشه کل طرح و بخش های کاربری آن تهیه شده است و بخشهایی که متعلق به مردم است نیز باید تعیین تکلیف شود و در برنامه ای 10 ساله به اجرا برسد.

وی تصریح کرد: بیش از یک سال و نیم از آغاز بررسی طرح گذشته است.

وی عنوان کرد: در سال 91 هیچ گونه افزایش عوارض ساختمانی نخواهیم داشت و این عوارض طبق سال 90 خواهد بود.

