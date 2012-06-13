به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زمانی صبح چهارشنبه با حضور در مدرسه دخترانه "آرمیتا مصلی نژاد" شهرری از روند برگزاری امتحانات بازدید و زمان برگزاری امتحانات امسال را زودتر از سال گذشته عنوان کرد و افزود: نتایج امتحانات امسال نسبت به سال گذشته زودتر اعلام می شود، چرا که دانش آموزان پایه اول برای ورود به پایه دوم زودتر بتوانند فرمهای هدایت تحصیلی خویش را تکمیل کنند.

وی گفت: در سال تحصیلی 90- 91 تعداد 20هزار دانش آموز به مدارس این اداره کل اضافه شد که در مجموع تعداد 750 هزار دانش آموز در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به ترتیب با حدود 33 هزار، 300 هزار، 180هزار و 120 هزار دانش آموز تحصیل کردند و مابقی در مدارس غیردولتی و پیش دانشگاهی تعلیم دیدند.

این مسئول در خصوص امتحانات سال تحصیلی 91-9 ادامه داد: تعداد 50 نفر ناظر امتحانات از طرف ناحیه، اداره کل و وزارت آموزش و پرورش بر روند امتحانات نظارت کردند که خوشبختانه تا کنون مشکل خاصی در این باره مشاهده و گزارش نشده است.

وی عنوان کرد: بهتر است والدین در کنار فرزندان خود فرمهای هدایت تحصیلی را با مشورت مشاور مدرسه پر و تعیین رشته کنند که البته نمرات کلاس جبرانی شهریورماه می تواند در رشته تحصیلی دانش آموزان تغییراتی ایجاد کند.

گفتنی است در این بازدید داود عموحیدری رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهرری نیز حضور داشت.