پنج نماینده اصفهانی به هیئت رئیسه سه کمیسیون تخصصی مجلس راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی توانستند در کمیسیون‌های مختلف جایگاه‌های قابل توجهی را کسب کنند.

عباس مقتدایی نماینده مردم شهرستان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان سخنگو و عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات انتخاب شد.

همچنین حجت الاسلام احمد سالک نیز نماینده مردم شهرستان اصفهان نیز توانست در کمیسیون فرهنگی به نائب رئیسی این کمیسیون برسد.

علاوه بر این دو کمیسیون، سه نماینده از حوزه‌های شهرستان‌هایی اصفهان نیز به هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی راه یافتند که سید حمیدرضا طباطبایی نائینی، نماینده مردم شهرستان نائین به عنوان نائب رئیس اول، محمد علی اسفنانی نماینده مردم فریدن به عنوان سخنگو و ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.

با توجه به این انتخاب، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از مجموع 12 کمیسیون تخصصی در سه کمیسیون آموزش و تحقیقات، فرهنگی و حقوقی و قضایی در هیئت رئیسه دارای جایگاه هستند و با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد بار مسئولیتی این دوره نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیش از دوره‌های پیش باشد.