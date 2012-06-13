پزشک خانواده مسائل اقتصادی را در حوزه سلامت نظام مند می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مصداقی نیا، ظهر چهارشنبه در دومین کنگره پزشک خانواده که در مشهد برگزار شد با تاکید بر اینکه پزشک خانواده باید پیشگیری را مدنظر قرار بدهد، گفت: اقتصاد حاکم بر نظام سلامت ایران در حال حاضر مقدار بسیاری سرمایه مصرف می کند اما بازدهی آن کافی نیست و در این خصوص بیمه ها نیز دچار مشکل هستند.

معاون وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تصریح کرد: همچنین این طرح می تواند به پرداخت هزینه کمتر مردم کمک کند و بیمه ها را نیز از برنامگی نجات دهد.

وی با تاکید بر اینکه پزشک خانواده مرحله مهمی را پشت سر گذاشته تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در سراسر کشور در حال اجراست و امروز تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با توانمندی بالا بحث پزشک خانواده را به پیش می برند.

وی با بیان اینکه سال گذشته اما و اگرهای فراوانی در اولین کنگره پزشک خانواده مطرح بود و درآن هنگام هنوز مطمئن نبودیم که این طرح اجرایی شود، گفت: اما امروز خرسندیم که این مرحله را پشت سر گذاشتیم و با تمام کارهایی که طی چند سال اخیر انجام شد این طرح به تصویب دولت رسید.

مصداقی نیا با تاکید بر اینکه پزشک خانواده نیازمند برنامه ریزی است تا همه چیز در جای خود قرار بگیرد، گفت: اتفاقاتی که در سیستم سلامت شهری می افتد اتفاقات خوبی نیست بنابراین ما می تونیم با اصلاحات در راستای اقتصادی تر و با بهره وری بالاتر سیستم سلامت اقدام کرده و دسترسی مردم رابه پزشک آسان تر کنیم.

وی با بیان این مطلب که پزشک خانواده به ارتقاء سلامت مردم و جامعه نگاه می کند، تصریح کرد: این طرح باید بتواند به معضلات جامعه هم بپردازد تا ارتقاء سلامت جامعه بوجود آید.

پزشک خانواده در راستای سلامت جامعه حرکت کند

وی یادآور شد: پزشکی که به عنوان پزشک خانواده انتخاب می شود نیاز به اطلاعات دارد و باید بداند که با بیمار و اجتماع چگونه برخورد کند که تمامی این عوامل نیاز به کار علمی دارد.

وی ادامه داد: همه باید کمک کنیم پزشک خانواده و تیم سلامت در راستای سلامت جامعه حرکت کنند و و ما می خواهیم دوره پزشک خانواده را برای پزشکان پیش ببریم.

وی با تاکید بر اینکه اگر پزشک خانواده داشته باشیم که فقط بیمار را ببیند پیشرفت نخواهیم کرد، گفت: اینکه اجازه دهیم مردم بیمار شوند و بعد آنها را درمان کنیم نوعی نقض غرض بوده و فایده ای ندارد.

لزوم کار بر روی پشتوانه علمی پزشک خانواده

معاون وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: برای پیشرفت در طرح پزشک خانواده بر روی پدیده آموزش بهداشت، صحبت با بیمار، نظام پرداخت و بیمه ها و اینکه چه برنامه هایی را در نظر بگیریم تا بیمار سرگردان نشود باید در دانشگاه ها فکر شود.

وی تاکید کرد: اگر بر روی پشتوانه علمی پزشک خانواده کار نشود ما تنها یک اقدام مکانیکی انجام داده ایم چرا که اگر پشتوانه علمی پزشک خانواده تقویت شود این طرح موفق خواهد بود.

لزوم تبیین پزشک خانواده برای مردم

وی تصریح کرد: پزشک خانواده و نظام ارجاع یک مسئله چند بعدی است و وزارت بهداشت اگر چه موظف به اجرای این طرح است اما مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده ندارد و در این راستا بدون کمک سازمان های مختلف و رسانه ها نمی توان طرح پزشک خانواده را پیش برد.

وی یادآور شد: باید بحث پزشک خانواده را به درستی برای مردم تبیین کرد تا آحاد جامعه با محاسن این طرح آشنا شده و از سرگردانی برای درمان خود نجات یابند.

پزشک خانواده به دنبال پرداخت هزینه کمتراست

وی بیان کرد: پزشک خانواده به دنبال این است تا مردم هزینه کمتری را بپردازند و دسترسی آسان تری به پزشک داشته باشند چرا که در حال حاضر آحاد جامعه هزینه های بیشتری را پرداخت می کنند و به آنچه که می خواهند در حوزه درمان نمی رسند.