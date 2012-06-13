حاشیه نشینی روستاییان در شهرها افزایش وقوع جرایم را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی ظهر چهارشنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی در سنندج افزود: متاسفانه در چند سال اخیر شاهد افزایش حاشیه نشینی در شهرها هستیم و همین امر باعث شده میزان جرایم و معضلات اجتماعی در جامعه بیش از گذشته شود.

وی اظهار داشت: عدم توسعه روستاها مهمترین عامل افزایش این حاشیه نشینی ها است و روستاییان با مهاجرت خود از روستا به شهر در حاشیه شهرها سکونت داشته و به دلیل کمبود فرصت های شغلی و ایجاد اشتغال های کاذب جرایم اجتماعی نیز در جامعه بیشتر می شود.

امام جمعه موقت سنندج ادامه داد: متاسفانه روستاییان علیرغم اینکه پس از مهاجرت به شهرها نیز با رفاه اجتماعی مواجه نمی شوند اما به محل زندگی و روستای خود باز نمی گردند و همین امر باعث ایجاد زمینه و بسترهای افزایش معضلات اجتماعی و جرایم مختلف در سطح جامعه می شود.

ماموستا راستی یادآور شد: مسئولان و مدیران کشور باید تلاش کنند تا با توسعه روستاها و صرف هزینه برای امکانات رفاهی روستاییان را به محل زندگی خود بازگردانده و از مهاجرت دیگر روستاییان و افزایش حاشیه نشینی در شهرها جلوگیری کنند.

وی در ادامه گفت: توسعه بخش کشاورزی می تواند در رسیدن به این هدف بسیار مثمر ثمر واقع شود و در این راستا کشاورزان و روستاییان با رفاه اجتماعی رو به رو شده و شهرها از گزند جرایم مختلف در سطح جامعه در امان می مانند.

امام جمعه موقت سنندج در پایان سخنان خود از دولت و جهادگران کشور خواست تا با جدیت و برنامه ریزی خاصی در راستای توسعه روستاها و نگاه ویژه به کشاورزان گام بردارند.