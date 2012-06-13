بخش قابل توجهی از چرخش پولی مربوط به اعتبارات عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر چهارشنبه در شورای فنی استان با تاکید بر شتاب دهی و اجرای دقیق طرح های عمرانی استان، نظارت فنی بر کیفیت، جذب اعتبارات و زمان اتمام آنها اظهار داشت: در حال حاضر چهار هزار و 71 طرح عمرانی در سطح استان در حال اجراست.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی خواست اعتبارات تخصیص یافته به طرح های عمرانی را به موقع جذب و از اتلاف وقت در اجرای آنها خودداری کنند.

وی با اشاره به نظارت دقیق بر کیفیت طرح های عمرانی در سیستان و بلوچستان افزود: گروه های فنی ناظر برای بازدید و ارزیابی نحوه اجرای طرح ها مشخص شده اند که نقاط قوت و ضعف عملیات اجرایی آنها را شناسایی می کنند و برای بررسی بیشتر به شورای فنی استان ارائه می دهند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین جانمایی درست در اجرای طرح های عمرانی برای دسترسی آسان مردم به آنها را از سوی دستاندرکاران مورد تاکید قرار داد.