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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

در سیستان و بلوچستان/

بخش قابل توجهی از چرخش پولی مربوط به اعتبارات عمرانی است

بخش قابل توجهی از چرخش پولی مربوط به اعتبارات عمرانی است

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بخش قابل توجهی از چرخش پولی در استان مربوط به هزینه اعتبارات عمرانی است که مدیران باید با هزینه به موقع آنها به روند توسعه استان شتاب بخشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر چهارشنبه در شورای فنی استان با تاکید بر شتاب دهی و اجرای دقیق طرح های عمرانی استان، نظارت فنی بر کیفیت، جذب اعتبارات و زمان اتمام آنها اظهار داشت: در حال حاضر چهار هزار و 71 طرح عمرانی در سطح استان در حال اجراست.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی خواست اعتبارات تخصیص یافته به طرح های عمرانی را به موقع جذب و از اتلاف وقت در اجرای آنها خودداری کنند.

وی با اشاره به نظارت دقیق بر کیفیت طرح های عمرانی در سیستان و بلوچستان افزود: گروه های فنی ناظر برای بازدید و ارزیابی نحوه اجرای طرح ها مشخص شده اند که نقاط قوت و ضعف عملیات اجرایی آنها را شناسایی می کنند و برای بررسی بیشتر به شورای فنی استان ارائه می دهند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین جانمایی درست در اجرای طرح های عمرانی برای دسترسی آسان مردم به آنها را از سوی دستاندرکاران مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 1625946

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