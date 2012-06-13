به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از رتبه‏های برتر آزمون کارشناسی حفظ قرآن کریم با حضور علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و رئیس سازمان دارالقرآن خانه کارگر و حفاظ کل قرآن که در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث (آزمون کتبی اعطای مدرک کارشناسی) شرکت کرده پیش از ظهر امروز چهارشنبه 23 خرداد در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر برگزارشد.

علیرضا محجوب در این مراسم گفت: صاحب این کتاب یعنی خداوند به حافظان آن سلام و خوش آمد گویی می‎گوید. بنده به همه کوشش کنندگان و آموزش دهندگان قرآن خیر مقدم می‎گویم. در صدر اسلام کتابت نبود و همه قاریان حافظ قرآن بودند. قاریان افتخار می‎کردند که قرآن را از حفظ هستند و در رأس حافظان علی(ع) و عثمان بودند که همه به آنها رجوع می‎کردند. بی تردید اهل سنت و پیروان سه خلیفه مقدم توجه بیشتر از شیعیان به حفظ قرآن دارند. انشاءالله افرادی که در این دوره‎ها شرکت کرده یا می‎کنند دانایی و خردافزایی خود را بالا ببرند و این کلاس‏ها بهانه‎ای برای تدبر و تفکر درونی است.

نماینده مردم تهران افزود: شرط مبلغان صدر اسلام حفظ قرآن بوده و پیامبر کسانی که حافظ قرآن بودند برای تبلیغ اسلام به مناطق مختلف اعزام می‎کردند.

رئیس دارالقرآن خانه کارگر افزود: امیدوارم این دوره‎ها چه تلاوت و چه تفسیر و حفظ قرآن و در کل تمسک به قرآن در اشاعه فرهنگ قرآنی در کشور مؤثر بوده باشد و همه به این عروة الوثقی و ریسمان و حبل الهی چنگ بزنیم.

وی درپایان با ذکر این سخن از سید قطب " وقتی قرآن می‎خوانم تصور می‎کنم که قرآن بر من نازل می‎شود" گفت: امیدوارم مانند او چنین حسی در خواندن قرآن داشته باشیم و با چنین احساسی دیگر زمان صرف کردن به قرآن بر ما هیچ خواهد بود.

در ادامه طه محجوب مدیراجرایی دارالقرآن خانه کارگر گفت: حفظ قرآن اولین قدم است بایستی فهم و تدبر درقرآن تؤام با حفظ آن صورت بگیرد. تفسیر 18 علم مقدماتی دارد و باید با خواندن و شرح و بسط هر آیه آن را با آیات دیگر در ذهن مقایسه کنیم. حفظ وسیله‏ای برای این مهم است. تفسیر المیزان و خواندن رسائل علامه طباطبایی در این امر شما را یاری خواهد کرد.

وی افزود: عصاره دین و قرآن توحید است که باید آن در کنار حفظ قرآن مورد توجه قرار بگیرد. روش پس ختام یکی از روشهای جدید حفظ قرآن است ما در صدد بکاربستن روش آزوبل که آن هم از روش‏های مطرح کنونی دنیا است هستیم. این روشها بر فهم محتوای و بعد از آن حفظ متن تأکید می‎کنند.

درپایان این مراسم از استادان و5 رتبه برتر حفظ و آزمون کارشناسی ارشد تجلیل و هدایای به آنان اهدا شد.محمد صادق حق گویان دانش آموز سال سوم راهنمایی نفر سوم رتبه برتر بود که رتبه 96 آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث را کسب کرده بودند. او که طلبه است مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را از وزارت علوم کسب کرده است.

دارالقرآن خانه کارگر در طی برگزاری سه سال متوالی آموزش‎هایش، بیش از 95 درصد قبولی در این آزمون را داشته است. مجلس با تصویب مصوبه‏ای درسال 75 مبنی بر اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حفاظ کل قرآن این امکان را برای حافظان مهیا ساخته تا بتوانند با شرکت و قبولی در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث و نیز آزمون شفاهی حفظ که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‎شود مدارک لیسانس و فوق لیسانس دریافت کنند.

