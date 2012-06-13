به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از رتبههای برتر آزمون کارشناسی حفظ قرآن کریم با حضور علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و رئیس سازمان دارالقرآن خانه کارگر و حفاظ کل قرآن که در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث (آزمون کتبی اعطای مدرک کارشناسی) شرکت کرده پیش از ظهر امروز چهارشنبه 23 خرداد در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر برگزارشد.
علیرضا محجوب در این مراسم گفت: صاحب این کتاب یعنی خداوند به حافظان آن سلام و خوش آمد گویی میگوید. بنده به همه کوشش کنندگان و آموزش دهندگان قرآن خیر مقدم میگویم. در صدر اسلام کتابت نبود و همه قاریان حافظ قرآن بودند. قاریان افتخار میکردند که قرآن را از حفظ هستند و در رأس حافظان علی(ع) و عثمان بودند که همه به آنها رجوع میکردند. بی تردید اهل سنت و پیروان سه خلیفه مقدم توجه بیشتر از شیعیان به حفظ قرآن دارند. انشاءالله افرادی که در این دورهها شرکت کرده یا میکنند دانایی و خردافزایی خود را بالا ببرند و این کلاسها بهانهای برای تدبر و تفکر درونی است.
نماینده مردم تهران افزود: شرط مبلغان صدر اسلام حفظ قرآن بوده و پیامبر کسانی که حافظ قرآن بودند برای تبلیغ اسلام به مناطق مختلف اعزام میکردند.
رئیس دارالقرآن خانه کارگر افزود: امیدوارم این دورهها چه تلاوت و چه تفسیر و حفظ قرآن و در کل تمسک به قرآن در اشاعه فرهنگ قرآنی در کشور مؤثر بوده باشد و همه به این عروة الوثقی و ریسمان و حبل الهی چنگ بزنیم.
وی درپایان با ذکر این سخن از سید قطب " وقتی قرآن میخوانم تصور میکنم که قرآن بر من نازل میشود" گفت: امیدوارم مانند او چنین حسی در خواندن قرآن داشته باشیم و با چنین احساسی دیگر زمان صرف کردن به قرآن بر ما هیچ خواهد بود.
در ادامه طه محجوب مدیراجرایی دارالقرآن خانه کارگر گفت: حفظ قرآن اولین قدم است بایستی فهم و تدبر درقرآن تؤام با حفظ آن صورت بگیرد. تفسیر 18 علم مقدماتی دارد و باید با خواندن و شرح و بسط هر آیه آن را با آیات دیگر در ذهن مقایسه کنیم. حفظ وسیلهای برای این مهم است. تفسیر المیزان و خواندن رسائل علامه طباطبایی در این امر شما را یاری خواهد کرد.
وی افزود: عصاره دین و قرآن توحید است که باید آن در کنار حفظ قرآن مورد توجه قرار بگیرد. روش پس ختام یکی از روشهای جدید حفظ قرآن است ما در صدد بکاربستن روش آزوبل که آن هم از روشهای مطرح کنونی دنیا است هستیم. این روشها بر فهم محتوای و بعد از آن حفظ متن تأکید میکنند.
درپایان این مراسم از استادان و5 رتبه برتر حفظ و آزمون کارشناسی ارشد تجلیل و هدایای به آنان اهدا شد.محمد صادق حق گویان دانش آموز سال سوم راهنمایی نفر سوم رتبه برتر بود که رتبه 96 آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث را کسب کرده بودند. او که طلبه است مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را از وزارت علوم کسب کرده است.
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