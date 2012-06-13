منابع صندوق توسعه ملی نباید برای بودجه دولت خرج شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز چهارشنبه در دومین روز از همایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد با بیان اینکه تجربه اصلاحات اقتصادی20 سال اخیر در هندوستان برای اقتصاد ایران مفید است افزود: هندوستان در بخش های مختلف اقتصادی در جهان رتبه های دوم تا سیزدهم را داراست و همچنین دو سوم خدمات تولیدات نرم افزاری آن نیز در عرصه صادرات این کشور وجود دارد .

به گفته دانش جعفری، همچنین سهم بخش دولتی هندوستان برای سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است از این رو هندوستان برنامه ریزی کرده که از چین هم جلو بزند و بعنوان اقتصاد برتر دنیا شناخته شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به چند برابر شدن تولید ناخالص ملی وضعیت ذخایر ارزی و حجم معاملات هند در سال های اخیر افزود: هندوستان نسبت به کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و برزیل به برتری هایی در این زمینه دست یافته و تحولات تحسین برانگیزی در قدرت خرید مردم به وجود آمده و خانواده های کم درآمد قدرت خریدشان بیشتر شده و تعداد خانواده های پر درآمد نیز افزایش یافته است.

این اقتصاددان همچنین به تولید ناخالص داخلی درهندوستان اشاره کرد و اظهار داشت: بخش خدمات در هندوستان در حال حاضر 5/62 درصد از تولید ناخالص داخلی در این کشور را فراهم کرده و این موضوع به عنوان موتور محرک اقتصاد این کشور حتی نسبت به بخش های کشاورزی و صنعت نقش بیشتری دارد که عبرت انگیز است.

بنابراین گزارش، دانش جعفری در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نقش صندوق توسعه ملی در تولید ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: صندوق توسعه ملی بر اساس یکی از تصمیمات مهم نظام تشکیل شده و براساس قانون سالی 20 درصد از درآمد نفتی در آن واریز شده و هر سال 3 درصد به این رقم اضافه می‌شود یعنی تا 5 سال دیگر 35 درصد از درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

وزیر اسبق امور اقتصادی با بیان اینکه اگر این روند از درآمدهای نفتی ادامه داشته باشد بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نخواهد شد اضافه کرد: در غیر این صورت در صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد که باید در جهت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی استفاده شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: صندوق توسعه ملی نباید به منبعی برای تامین بودجه دولت تبدیل شود و گرچه این صندوق به عنوان یک صندوق دولتی شمرده شده اما منابع آن با یک منبع با کارکرد بودجه‌ای تفاوت دارد و نباید منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه دولت خرج شود.

دانش جعفری خاطرتشان کرد: از محل منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت شود تا باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و تعاونی شود.

وی اولین رسالت صندوق توسعه ملی را اهمیت منابع به بخش خصوصی با دو رویکرد طرح‌های مورد توجه بخش خصوصی و مالکیت خصوصی طرح‌ها دانست .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری که وضعیت ایران در پایان دهه پیشرفت چگونه خواهد بود گفت:‌این وضعیت پیشرفت باید با توجه به کشورهای رقیب و همسایه مدنظر قرار گیرد چون اقتصاد در شرایط ایستا قرار ندارد بلکه در یک رقابت پویا با کشورهای همسایه باید حرکت کند.

بنابراین گزارش،درنشست عصر امروز همایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز سخنرانی خواهد کرد و در ادامه به سوال شرکت کنندگان در این همایش پاسخ خواهد داد.

این همایش که به همت وزارت خانه های اقتصادی،شواری عالی انقلاب فرهنگی،سازمان صداوسیما و دانشگاه امیر کبیر از روز گذشته برگزار شده است، عصر امروز به کار خود پایان می دهد.