شهردار لندن "شارون" را جنايتكار جنگي و سازمان دهنده تروريسم خواند

به گزارش خبرگزاري مهر، "كين ليوينگستون " در اين انتقاد تند كه در روزنامه گاردين منتشر شد، اتهامات وارده به وي مبني بر يهودي ستيزي را رد كرد و بار ديگر با هرگونه عذرخواهي به خاطر آنكه ماه گذشته يك روزنامه نگار يهودي را به نگهبان اردوگاه شكنجه تشبيه كرده بود، مخالفت كرد.



وي در مقاله اي در روزنامه گاردين تاكيد كرد: آريل شارون جنايتكار جنگي است و بايد اكنون در زندان باشد نه در راس قدرت. وي تاكيد كرد شارون مسئول جناياتي است كه در اردوگاه هاي آوارگان فلسطيني در لبنان مرتكب شد.



شهردار لندن همچنين سياست پاكسازي نژادي بر ضد فلسطينيان را در چارچوب سياست توسعه طلبانه اسرائيل و نيز توسعه شهرك هاي اسرائيلي در مناطق فلسطيني و مخالفت تل آويو با بازگشت آوارگان فلسطيني محكوم كرد .



وي افزود: شارون به سازماندهي تروريسم ادامه مي دهد .

وي به تفاوت زياد در تعداد قربانيان فلسطيني و تلفات اسرائيلي در جريان انتفاضه اشاره كرد.



ليوينگستون بر ضرورت تفاوت قائل شدن ميان انتقادهاي صورت گرفته از سياست اسرائيل و ميان انتقاد از يهودي ستيزي كه دولت اسرائيل مي خواهد آنها را با هم آميخته كند، تاكيد كرد.



شهردار لندن گفت : دولت اسرائيل از حدود بيست سال پيش تلاش كرده است هر شخصي را كه از سياست هاي اين رژيم انتقاد مي كند به يك شخص يهودي ستيز متهم كند.



وي افزود: حقيقت خلاف اين مساله است ارزش هاي بالاي انساني خود تاكيد مي كند كه سوزاندن يهوديان يك جنايت بزرگ نژادپرستي در قرن بيستم بود كه مستلزم محكوميت سياست هاي دولت هاي متعاقب اسرائيلي است .



شهردار لندن به يك روزنامه نگار يهودي كه اوليور وينيوگولد ناميده مي شد، كه مي خواست با وي گفتگويي انجام دهد، گفت : شايد ممكن تو يك يهودي باشي اما رفتار تو مانند نگهبان يك اردوگاه شكنجه نازي است.



پس از اين اظهارات بود كه شوراي نمايندگان يهود در انگليس از شهردار لندن به شوراي ارگان هاي دولتي انگليس كه اختيار بركناري شهردار لندن را دارد، شكايت كرد.



وي در حال حاضر تحت تحقيقات رسمي براي شناخت اينكه آيا اين اظهارات مخالف با اصول حسن رفتار در شوراي شهر لندن است يا خير، قرار دارد.



وي ملقب به " كين قرمز" به داشتن مواضع چپ گرايانه افراطي درحزب كارگر انگليس معروف است وي ماه مي گذشته براي بار دوم به عنوان شهردار لندن انتخاب شد.