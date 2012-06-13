استرداد خاوری در گرو تعامل مسئولان کانادا است

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای بازگرداندن محمودرضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی حکم قضایی صادر شده و این متهم تحت تعقیب بین المللی است.

وی با بیان اینکه بازگرداندن این متهم بستگی به همکاری پلیس بین الملل (اینترپل) و کشورهای دیگر بستگی دارد اظهار داشت: البته صدور حکم تعقیب از سوی اینترپل نیز به معنای بازگرداندن حتمی این متهم نبوده چرا که احکام اینترپل از سوی سایر کشورها لازم الاجرا نیست.

سردار احمدی مقدم اضافه کرد: صدور حکم تحت تعقیب و اعلام WANTED بودن یک فرد نشان دهنده صدور حکم علیه فرد مورد نظر در یک مرجع بین المللی است.

وی همچنین در مورد مسئله عدم امضای توافق نامه استرداد مجرمین بین ایران و کانادا که جلب محمودرضا خاوری را با مشکلات زیادی روبرو کرده است عنوان کرد: توافق نامه استرداد مجرمین مسئله دو جانبه بوده در حالی که پروتکل‌های بین المللی چون اینترپل به نسبت توافق نامه استرداد مجرمین جامعیت و گستردگی بیشتری دارد.

وی تصریح کرد: ایران تاکنون چندین بار در زمینه تبادل اطلاعات، تعقیب مجرمان و... با اینترپل و کانادا همکاری داشته و در این زمینه نیز امیدواریم مسئولین این کشور در چهارچوب روابط بین الملل وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی افزود: با وجود اینکه پروتکل‌های بین المللی و توافق نامه‌های استرداد مجرمین دارای الزام نیستند اما جمهوری اسلامی نسبت به همکاری کشور کانادا بدبین نیست.