نمایندگان ایران در مسابقات والیبال فرانسه به گلستان بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، والیبالیست های دانش آموز آق قلایی پیش از ظهر چهارشنبه در شهر آق قلا مورد استقبال مردم و مسئولان شهرستان قرار گرفتند.



تیم والیبال دبیرستان امام خمینی(ره) آق قلا از استان گلستان پس از قهرمانی در مسابقات دانش آموزی ایران، به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات جهانی والیبال دانش آموزی در کشور فرانسه حضور یافت.

این تیم پس از پیروزی در مقابل کشور اسپانیا مقام هفتم دنیا از آن خود کرد، این مسابقات با حضور 31 کشور از 14 خرداد تا 20 خرداد به میزبانی فرانسه آغاز شد و تیم دانش آموزی ما 24 خرداد وارد استان گلستان شد.

این تیم در دور اول مسابقات با اقتدار بر تیم های صربستان و دانمارک غلبه کرد و به مرحله یک شانزدهم راه یافت، سپس در این مرحله با پیروزی از تیم هلند به مرحله یک هشتم صعود کرد که در این مرحله در مقابل تیم برزیل نتیجه را یک بر سه واگذار کرد.

تیم کشورمان برای کسب مقام هفتم و هشتم به مصاف تیم اسپانیا رفت که با نتیجه 2 بر صفر اسپانیا را شکست داد و به مقام هفتم دنیا رسید.



پنج نفراز این دانش آموزان به نامهای کیوان صحنه، آرمین نظری، ابراهیم بزمونه، پیمان یلقی و عبدالبصیر دوگونچی از مدارس شهرستان آق قلا هستند.