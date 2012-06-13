تیم ملی بسکتبال ایران مغلوب لبنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از دوازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار تیم‎های ایران و لبنان آغاز شد. این دیدار در امان اردن برگزار شد که طی آن ملی‎پوشان بسکتبال با نتیجه 69 بر 74 مغلوب لبنان شدند.

تیم ملی بسکتبال ایران در حالی این دیدار را با شکست پشت سر گذاشت که در دو دیدار گذشته به ترتیب تیم‏های یمن و فلسطین را از پیش رو برداشته بود. لبنانی‎ها نیز در دیدار نخست مقابل سوریه به پیروزی دست یافته بودند و در دیدار دوم یمن را از پیش رو برداشته بودند. روز سوم مسابقات بسکتبال غرب آسیا امروز با برگزاری دو دیدار دیگر طبق برنامه زیر پیگیری می‏شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* اردن – یمن

* سوریه – فلسطین

دوازدهمین دوره مسابقات بسکتبال غرب آسیا روز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار دیگر دنبال می‏شود. در این روز از رقابت‎ها تیم ملی ایران به مصاف سوریه می‎رود که طی دو دیدار گذشته خود مقابل تیم‌های لبنان و اردن متحمل شکست شد. برنامه دیدارهای روز چهارم مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا به شرح زیر است:

پنجشنبه 25 خردادماه

* ایران – سوریه ساعت 17:30 به وقت ایران

* اردن - لبنان

* فلسطین - یمن

دوازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا روز جمعه با برگزاری دیدارهای روز پنجم به پایان می‎رسد. در پایان این رقابت‏ها دو تیم سهمیه شرکت در رقابت‏های جام استانکوویچ (24 شهریورماه تا اول مهرماه) را به دست می‏آورند. تیم ملی بسکتبال ایران سال گذشته در دهوک عراق به عنوان نخست رقابت‏های قهرمانی غرب آسیا دست یافت.