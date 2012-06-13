تیم ملی بسکتبال ایران مغلوب لبنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از دوازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار تیمهای ایران و لبنان آغاز شد. این دیدار در امان اردن برگزار شد که طی آن ملیپوشان بسکتبال با نتیجه 69 بر 74 مغلوب لبنان شدند.
تیم ملی بسکتبال ایران در حالی این دیدار را با شکست پشت سر گذاشت که در دو دیدار گذشته به ترتیب تیمهای یمن و فلسطین را از پیش رو برداشته بود. لبنانیها نیز در دیدار نخست مقابل سوریه به پیروزی دست یافته بودند و در دیدار دوم یمن را از پیش رو برداشته بودند. روز سوم مسابقات بسکتبال غرب آسیا امروز با برگزاری دو دیدار دیگر طبق برنامه زیر پیگیری میشود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* اردن – یمن
* سوریه – فلسطین
دوازدهمین دوره مسابقات بسکتبال غرب آسیا روز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار دیگر دنبال میشود. در این روز از رقابتها تیم ملی ایران به مصاف سوریه میرود که طی دو دیدار گذشته خود مقابل تیمهای لبنان و اردن متحمل شکست شد. برنامه دیدارهای روز چهارم مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا به شرح زیر است:
پنجشنبه 25 خردادماه
* ایران – سوریه ساعت 17:30 به وقت ایران
* اردن - لبنان
* فلسطین - یمن
دوازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا روز جمعه با برگزاری دیدارهای روز پنجم به پایان میرسد. در پایان این رقابتها دو تیم سهمیه شرکت در رقابتهای جام استانکوویچ (24 شهریورماه تا اول مهرماه) را به دست میآورند. تیم ملی بسکتبال ایران سال گذشته در دهوک عراق به عنوان نخست رقابتهای قهرمانی غرب آسیا دست یافت.
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