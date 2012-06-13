مجموعه داستان روایت های من در ایلام رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل صفربیگی شاعر و منقد ادبی ضمن نقد محتوایی این اثر داستانی در خصوص تأثیر جنگ در ادبیات ایران و جهان پرداخت.

وی این اثر داستانی نویسنده ایلامی را در رده ی آثار ادبی ضد جنگ برشمرد که در داستانهای آن با نگاهی کاملا انسانی و بی طرفانه به موضوع جنگ ایران و عراق و تبعات اجتماعی حاصل از آن پرداخته شده است.

در ادامه این مراسم دیگر منتقدین و اساتید ادبیات حاضردر جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص این کتاب پرداختند.

مجموعه داستان روایتهای من با موضوع جنگ ایران و عراق ، در شمارگان 1100 نسخه و توسط انتشارات آموت و با حمایت حوزه هنری استان ایلام منتشر شده و بعد از مجموعه شعر «نیمی از صورتت را عاشقم» و رمان «چامانس» سومین اثر ادبی منتشر شده حسین شکربیگی به حساب می آید.