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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

مجموعه داستان روایت های من در ایلام رونمایی شد

مجموعه داستان روایت های من در ایلام رونمایی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: در مراسمی از مجموعه داستان "روایت های من" اثر حسین شکربیگی نویسنده و شاعر ایلامی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل صفربیگی شاعر و منقد ادبی ضمن نقد محتوایی این اثر داستانی در خصوص تأثیر جنگ در ادبیات ایران و جهان پرداخت.

وی این اثر داستانی نویسنده ایلامی را در رده ی آثار ادبی ضد جنگ برشمرد که در داستانهای آن با نگاهی کاملا انسانی و بی طرفانه به موضوع جنگ ایران و عراق و تبعات اجتماعی حاصل از آن پرداخته شده است.

در ادامه این مراسم  دیگر منتقدین و اساتید ادبیات حاضردر جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص این کتاب پرداختند.

مجموعه داستان روایتهای من  با موضوع جنگ ایران و عراق ، در شمارگان 1100 نسخه و توسط انتشارات آموت و با حمایت حوزه هنری استان ایلام منتشر شده و بعد از مجموعه شعر «نیمی از صورتت را عاشقم» و رمان «چامانس» سومین اثر ادبی منتشر شده حسین شکربیگی به حساب می آید.

کد مطلب 1625954

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