پژوهش نیاز کشور است/ خروجی دانشگاه ها باید عالم متعهد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور خدایی در نشست مدیران گروه های آموزشی این دانشگاه با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه که در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی برگزار شد از خدمات اساتید دانشگاهی در عرصه آموزش و پژوهش تقدیر کرد.

وی بیان داشت: میدان علم بسیار وسیع است و تا هرجایی که شرایط ایجاب کند انسان می تواند در راه آن کوشش کند.

وی افزود: اساتید، دایره فعالیتهای خود را محدود نکنند چرا که امروزه کشور نیاز اساسی به گسترش فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهی دارد.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: کشور ما نیازمند تولید علم و سرمایه انسانی و پرورش عالم و دانشمند است.

وی گفت: امروزه حضور محققین جوان ایرانی در عرصه های بین المللی شگفتی دنیای سلطه را برانگیخته است.

خدایی تصریح کرد: اساتید باید تمام تلاش خود را صرف تعلیم و تربیت جوانان برومند کشورمان کنند و نسلی متعهد، معتقد و تلاشگر تحویل جامعه بدهند.

گفتنی است در ادامه این نشست شرکت کنندگان به بحث و بررسی مسائل آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی در استان کرمانشاه پرداختند.