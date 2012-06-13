78 درصد اعتبارات عمرانی سال گذشته جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور ظهر چهارشنبه در نشست شورای فنی استان افزود: اعتبارات عمرانی استان باید به موقع و درست جذب شوند تا از برگشت آنها جلوگیری شود.

این مسئول همچنین از نظارت گسترده بر پروژهای عمرانی استان خبرداد و اظهار داشت: در بازدید میدانی کمیته نظارت از78 پروژه‌ شهرستان بهمئی 52 پروژه فعال، 14 مورد خاتمه یافته، 11 مورد غیر فعال و اجرای یک پروژه نیزآغاز نشده بود.

وی بیان کرد: 63 درصد پروژه‌ها با کییفت خوب، 33 درصد متوسط و یک درصد با کیفیت بد اجرا شده اند.

امیدی پور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و مجریان پروژه‌ها باید به نظارت کامل پروژه‌ها و فعال کردن آنها و پیگیری امور آنها بیشتر توجه کنند.

معاون عمرانی استاندار یادآور شد: سامانه پایش پروژه‌های استان به زودی از سوی دفتر فنی استانداری آغاز به کار می کند.

وی افزود: این سامانه وضعیت همه پروژه‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی، شهرستان‌ها و بخش‌های را به روز اعلام خواهد کرد.

امیدی پور تصریح کرد: این سامانه آخرین وضعیت هر پروژه به لحاظ درصد پیشرفت فیزیکی، زمان اجرا و خاتمه، میزان اعتبار درنظر گرفته شده و هزینه شده و وضعیت کیفیت اجرا را به روز در اختیار مخاطبین و عموم قرار می دهد.

وی با اشاره به استاندارد سازی ساختمانها افزود: استاندارد سازی آسانسورها در ساخت و سازهای استان بسیار مهم است.

امیدی پور گفت: امسال بحث رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی شورای فنی، دفتر فنی، کمیته‌های مربوطه و سازمان نظام مهندسی ساختمان درهمه زمینه‌های ساخت و ساز به شدت پیگیری و نظارت می‌شود و باید استاندارد سازی به خوبی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به به رعایت کیفیت شن و ماسه رودخانه‌ای و استفاده از شن ماسه کوهی بیان داشت: در سال جاری صورت کارکرد پیمانکاران زمانی پرداخت می‌شود که تایید نهائی از مکانیک خاک و استاندارد را داشته باشند.