78 درصد اعتبارات عمرانی سال گذشته جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور ظهر چهارشنبه در نشست شورای فنی استان افزود: اعتبارات عمرانی استان باید به موقع و درست جذب شوند تا از برگشت آنها جلوگیری شود.
این مسئول همچنین از نظارت گسترده بر پروژهای عمرانی استان خبرداد و اظهار داشت: در بازدید میدانی کمیته نظارت از78 پروژه شهرستان بهمئی 52 پروژه فعال، 14 مورد خاتمه یافته، 11 مورد غیر فعال و اجرای یک پروژه نیزآغاز نشده بود.
وی بیان کرد: 63 درصد پروژهها با کییفت خوب، 33 درصد متوسط و یک درصد با کیفیت بد اجرا شده اند.
امیدی پور تاکید کرد: دستگاههای اجرایی و مجریان پروژهها باید به نظارت کامل پروژهها و فعال کردن آنها و پیگیری امور آنها بیشتر توجه کنند.
معاون عمرانی استاندار یادآور شد: سامانه پایش پروژههای استان به زودی از سوی دفتر فنی استانداری آغاز به کار می کند.
وی افزود: این سامانه وضعیت همه پروژههای مختلف در دستگاههای اجرایی، شهرستانها و بخشهای را به روز اعلام خواهد کرد.
امیدی پور تصریح کرد: این سامانه آخرین وضعیت هر پروژه به لحاظ درصد پیشرفت فیزیکی، زمان اجرا و خاتمه، میزان اعتبار درنظر گرفته شده و هزینه شده و وضعیت کیفیت اجرا را به روز در اختیار مخاطبین و عموم قرار می دهد.
وی با اشاره به استاندارد سازی ساختمانها افزود: استاندارد سازی آسانسورها در ساخت و سازهای استان بسیار مهم است.
امیدی پور گفت: امسال بحث رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی شورای فنی، دفتر فنی، کمیتههای مربوطه و سازمان نظام مهندسی ساختمان درهمه زمینههای ساخت و ساز به شدت پیگیری و نظارت میشود و باید استاندارد سازی به خوبی انجام شود.
وی همچنین با اشاره به به رعایت کیفیت شن و ماسه رودخانهای و استفاده از شن ماسه کوهی بیان داشت: در سال جاری صورت کارکرد پیمانکاران زمانی پرداخت میشود که تایید نهائی از مکانیک خاک و استاندارد را داشته باشند.
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