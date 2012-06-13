به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مهرایی روز چهارشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح تابستانی با اعلام اینکه فصل تابستان فصل پر سفر شهرهای مسافرپذیر است، گفت: تمهیدات لازم برای برقراری نظم ترافیکی در شهرهای مسافرپذیر انجام شده است در حالیکه دو موضوع اجرای مراسم نیمه شعبان در قم و جمکران و اجلاس سران غیرمتعهدها در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم برای مراسم نیمه شعبان در قم و جمکران پیش بینی شده است و نیروهای کمکی نیز در اطراف مسجد و شهر قم مستقر می شوند.

به گفته مهرایی، برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها یک ماموریت ویژه و مهم است که جلسات هماهنگی آن از ماه گذشته آغاز شده و ممکن است در این ایام محدودیت های ترافیکی گسترده اعمال و حتی ادارات نیز تعطیل شوند.

رئیس پلیس ترافیک شهری با اعلام اینکه باید واحدهای اورژانس در شهرها از نظر کمیت و کیفیت ارتقا یافته و تقویت شوند، گفت: با تقویت نیروهای اورژانس می توانیم تلفات انتقال مصدومین حوادث ترافیکی را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای بیمه همکاری لازم را با پلیس ندارند، افزود: شرکت های بیمه در زمان پرداخت خسارات بدون کروکی به خوبی اقدام نمی کنند و همین امر هزینه کاری پلیس را افزایش می دهد و شهروندان پس از چند بار مراجعه به بیمه برای دریافت کروکی به پلیس مراجعه می کنند. این کار بیمه ها با روح قانون در تضاد است.