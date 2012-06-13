مسئولان با اختصاص اعتبارات ویژه نگاه ملی را معطوف مشهد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ساداتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)در مشهد این شهر باید مورد توجه همه دست اندرکاران و مسئولان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات شهر مشهد باید به صورت ملی حل شود، تصریح کرد: شهر مشهد تنها متعلق به مشهدی ها نیست بنابر این باید بسترهای لازم در این شهر فراهم شود تا همه ایرانیان بتوانند از آن بهره مند شوند.

نماینده استان مرکزی در شورای عالی استانها ادامه داد: مسئولین و دست اندرکاران باید با اختصاص اعتبارات ویژه نگاه ملی را معطوف این شهر کنند و شرایطی را فراهم کنند تا مشهد قابلیت برخورداری از مدرنترین امکانات را برای پذیرش مهمان داخلی و خارجی داشته باشد.

عضو کمیسیون حقوقی شورای عالی استان ها تصریح کرد: با این حرکت می توان ادعا کرد که اماکن مذهبی دیگر کشورها مشهد را الگوی خود قرار می دهند و مشهد می تواند به مدیریت شهر اماکن مذهبی تبدیل شود.

تثبیت جایگاه شورا ها مهم ترین دستاورد شورای عالی استانها

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استان ها در این جلسه گفت: تثبیت جایگاه شوراها در دور سوم یکی ازمهم ترین دستاورد شورای عالی استانها در چند سال گذشته بوده است.

حسن اسماعیل زاده گفت: شورای عالی استان ها راس شوراهای کشور است و تنها مرکز تصمیم گیری بعد از مجلس است.

وی تصریح کرد: شورای عالی استان ها می تواند طرح ها و لوایحی را بدون واسطه به دولت و مجلس ارائه دهد که این خود نشان از اهمیت این نهاد دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استان ها در خصوص ضرروت برگزاری اجلاس بیان کرد: با توجه به اینکه قوانین شوراها و شهرداری ها قوانینی قدیمی هستند باید تغییراتی جدیدی در آن ها اعمال شود.

عضوشورای عالی استان ها ادامه داد:یکی از وظایف و عملکرد های شورای عالی استان ها به روز کردن قوانین شهرداری ها و شورا ها است.

وی با اشاره به تاثیر شورای عالی استان ها در به وجود آمدن مدیریت واحد شهری گفت: نظارت شورایی نقش بسیار پررنگی در به وجود آمدن مدیریت واحد شهری دارد.

اصلاح قوانین قدیمی شهرداری ها توسط شورای عالی استانها

اسماعیل زاده بیان داشت: بهبود وضعیت شهرداری ها، ایجاد رضایت عمومی در شهرها و همچنین امور عمرانی در شهرداری ها نشان از نظارت مستقیم شورا ها دارد.

وی در خصوص مهم ترین دستاورد های شورای عالی استان ها طی سال های گذشته گفت: اصلاح قوانین قدیمی شوراها و شهرداری ها و تثبیت جایگاه شورا ها در دور سوم از مهم ترین دستاورد های شورای عالی استان ها طی سال های گذشته بوده است که به بالا رفتن کیفیت خدمات شهرداری ها منجر شده است.

وی ادامه داد:ایجاد یک مرکز فرهنگی در جزیره ابوموسی با نام مرکز فرهنگی ایران که در ان نماد های کلانشهرهای کشور نصب خواهد شد و الزام شهرداری ها به حفظ و تقویت فرهنگ بومی و محلی هر شهر از دیگر مهم ترین مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه در این دوره از اجلاس بوده است.