معابر و خیابان های شهرها برای استفاده بهینه معلولان مناسب سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفدری ظهر چهارشنبه با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز خدمات شهری برای استفاده معلولان مناسب نیست، اظهار داشت: مکان هایی مانند ایستگاه های اتوبوس، ورودی برخی بانک ها و ادارات و حمل و نقل شهری در زاهدان برای استفاده بهینه معلولان مناسب سازی شده است که این مهم باید در دیگر شهرهای استان اجرا شود.

وی مناسب سازی محل های تردد معلولان در سطح شهرها، نصب آسانسور و استاندارد سازی پارک های شهری و حمل و نقل عمومی را از وظایف کمیته مناسب سازی استان عنوان کرد و افزود: مسئولان باید در ساخت سازهای مکان های عمومی مناسب سازی تردد معلولین را رعایت کنند.

رئیس کمیته مناسب سازی استان افزود: برای مکان های فاقد مناسب سازی، پروانه پایان کار صادر نمی شود.