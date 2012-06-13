یکی از خیابانهای هر شهر کشور به نام جزیره ابوموسی نامگذاری می شود

احمدعلی دوامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این موضوع به عنوان یک طرح دو فوریتی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که باید در نشست علنی نیز تصویب نهایی شود.

عضو شورای شهر اندیمشک و نماینده خوزستان در شورای عالی استانها همچنین از تصویب طرح دیگری در کمیسیون یادشده خبر داد که طبق آن مقرر شد شهرداریهای کلان شهرهای کشور با بهره گیری از امکانات اعتباری و عمرانی خود برای ایجاد یکی از نمادهای ملی یا محلی در جزیره ابوموسی اقدام کنند.



به گفته دوامی در این راستا همچنین تصویب شد که کارگروهی به میزبانی بندرعباس و مشارکت شهرداری مراکز استانها و دبیرخانه شورای عالی استانها به همراه استانداری هرمزگان، به عنوان متولی اصلی توسعه جزیره ابوموسی تشکیل شود.



دوامی گفت: در نشست کمیسیون نظارت، طرح الزام شهرداریها به حفظ و تصویب فرهنگهای بومی و محلی نیز مطرح شد که به دلیل احتمال موازی کاری دستگاه ها، سازمانها و ارگانها در امر فرهنگهای بومی و محلی و احتمال تداخل در وظایف محوله مورد تصویب قرار نگرفت.