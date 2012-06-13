سندی دیگر از کینه توزی سعودی ها علیه ایران و حزب الله

همگان به خوبی از نقش عربستان در لبنان و عمق کینه توزی آن از حزب الله لبنان آگاه هستند. سعودی ها که همواره در راستای همپیمانان خود یعنی آمریکا و اسرائیل حرکت کرده اند علاوه بر کینه توزی علیه سوریه همواره کوشیده اند از جریان همسو با خود در لبنان یعنی گروه چهارده مارس برای تحقق اهداف فتنه طلبانه خود نهایت استفاده را ببرند.

مقامات سعودی همواره دم از بی طرفی در لبنان زده اند اما در واقع آنها گروه وابسته به خود را تحریک کرده اند تا درباره موضوع سلاح مقاومت بزرگنمایی کنند تا بتوانند به صهیونیستها که روابط پشت پرده ای با آن دارند خدمت کنند.

جدیدترین موضع گیری خصمانه سعودی ها علیه حزب الله و ایران در دوم ماه ژوئن جاری بوده است. پایگاه نهرین نت در توضیح این موضع گیری آورده است: سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در دیداری که با میشل سلیمان در دوم ماه ژوئن جاری در ریاض با حضور سعد الحریری داشته است گفته است گفتگو تا زمانی که حزب الله سلاح در اختیار دارد بی فایده است زیرا مشکل اصلی در لبنان حزب الله است.

این پایگاه عراقی می افزاید: این موضع گیری عمق دشمنی سعودی ها با حزب الله و ایران و همسویی با اسرائیل را می رساند.

ابتدا میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در دیداری با ملک عبدالله از پادشاه عربستان می خواهد که به گروه چهارده مارس برای مشارکت در گفتگوها فشار وارد کنند اما ملک عبدالله جواب می دهد که سیاست عربستان در قبال لبنان همانند قبل است و تغییر نکرده است.

این پایگاه می افزاید: در نشست دیگری که با حضور میشل سلیمان سعود الفیصل و سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان و غازی العریضی وزیر حمل و نقل لبنان برگزار شده است ابتدا رئیس جمهوری لبنان بسته ای درباره دعوت به گفتگوها به فیصل می دهد و در ادامه بسته ای دیگری که حاوی شماره تلفنهای سعودی که از رایانه یک اردنی بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی لبنان به اتهام وابستگی به القاعده بود از سوی سلیمان به فیصل تحویل داده می شود.

در ادامه سعد حریری ضمن مخالفت با شرکت در نشست گفتگوهای ملی لبنان گفت: چرا باید در گفتگوها شرکت کنیم ؟ در سال 2006 در گفتگوها مشارکت کردیم در حالی که خون پدرمان هنوز خشک نشده بود درباره همه موضوعات توافق کردیم تا به سلاح رسیدیم و حزب الله به لبنان تجاوز کرد و دو نظامی را کشت و موجب ویران لبنان شد ما خواستار بازسازی لبنان بودیم در بیروت تجمع کردیم.

اوضاع ادامه داشت تا به روز هفتم مه رسیدیم و این روز را فراموش نمی کنیم زیرا همانند روز مرگ پدرم بود ما به دوحه رفتیم و پس از آن گفتگو در بعبدا برگزار شد اما حزب الله از میشل عون خواست که این گفتگوها را تحریم کند آیا کسانی که مذاکرات را به شکست کشاندند از ما دعوت به گفتگو می کنند؟ آیا از من می خواهید که حزب الله را از بن بست نجات دهیم و چشمانمان را در برابر سوریه ببندیم؟

در ادامه سلیمان ضمن سرزنش حریری گفت: هنگامی که تو نزد رئیس جمهور آمریکا بودی وزیران استعفا کردند که این اقدامی کودکانه بود شما مسئول این توهین هستید.

در ادامه سعود الفیصل وارد عمل شد و گفت: مشکل حزب الله است گفتگو بی فایده است، لبنان از شر سوری ها نجات پیدا کرد و باید از حزب الله نیز خلاص شود ما فکر می کردیم آمریکا می تواند ایران را مهار کند اما مذکرات نتیجه ای نداشت به نظر می رسد آنها فقط زور را می شناسند در صورتی که هیبت ایران شکسته شود حزب الله نیز ابهتی نخواهد داشت.

این پایگاه در پایان نوشت: ناظران گفتگوی وزیر خارجه عربستان با رئیس جمهوری لبنان را نشان دهنده ماهیت نظام سعودی در تسخیر همه امکانات اطلاعاتی، دیپلماتیک و پولی اش برای خدمت به اهداف آمریکا و اسرائیل و ضدیت با حزب الله و ایران می دانند و این اظهارات به خوبی نمایانگر این است که چگونه ابزارهای سعودی ها در لبنان ومنطقه به دقت طرحهای اطلاعاتی عربستان، آمریکا و اسرائیل را علیه ایران و حزب الله پیاده می کنند.