دو گونه پرنده جدید برای اولین بار در طرقبه شاندیز مشاهده شد

مرتضی شیرزور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 2 گونه پرنده شامل عقاب دشتی "خاکی" و اگرت"قار" کوچک برای اولین بار در خراسان رضوی مشاهده و ثبت شد.

وی در خصوص مشخصات این گونه ها گفت: عقاب خاکی با طول 66 تا 79 سانتیمتر دارای پر و بال کرم رنگ یک دست متمایل به صورتی و قرمز کمرنگ فاقد نوار های سفید زیر بال منقاری بزرگ و بال های پهن که در خاورمیانه جزو گونه های کمیاب محسوب می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طرقبه شاندیز افزود: اگرت "قار" کوچک با طول 60 سانتیمتر دارای منقار بزرگ و سیاه رنگ به جز انگشتان که زرد رنگ است.

وی ادامه داد: این پرنده بالغ دارای کاکل دراز و حالت آویخته است.

شیرزور با بیان اینکه این پرنده در سواحل دریا ها، کنار رودخانه ها، باتلاق ها، آبه های باز و کم عمق زندگی می کند افزود: محل تخم گذاری آن در میان نیزار ها و یا روی درختان نزدیک به این مناطق است.