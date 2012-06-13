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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

حجت الاسلام حسنی:

دوره آموزش مهارت های کسب و کار در کرمان برگزار می شود

دوره آموزش مهارت های کسب و کار در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگسرای جان جهان کرمان از برپایی دوره کارآفرینی و مهارت های کسب و کار در کرمان خبر داد.

حجت الاسلام علی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افراد باید به صورت عملی با مهارت های کارآموزی آشنا شوند اظهار داشت: در این دوره های آموزشی که در فرهنگسرای جان جهان کرمان برپا می شود 50 نفر شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این دوره ها با مهارت های لازم و اصول برنامه ریزی و مدیریت کسب و کار آشنا می شوند.

این مسئول در ادامه از آغاز کلاس های تابستانی در فرهنگسرای جان جهان خبر داد و افزود: این کلاس ها به منظور ارتقاء سطح توانمندی های نسل جوان و غنی‌ سازی اوقات فراغت شهروندان برپا شده اند.

حجت الاسلام حسنی تصریح کرد: کلاس‌های والیبال، فوتبال، کاراته، ژیمناستیک، ورزش بانوان، شطرنج، آموزش مهارت‌های زندگی، صنایع دستی، کلاس‌های هنری و فرهنگی در این فرهنگسرا برپا شده است.
 

کد مطلب 1625972

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