مرتضی یزدخواستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان اصفهان قطب نخست صنعت کشور به شمار میآید، افزود: برآوردهای صورت گرفته نشان میدهد که مساحت زمینهای تحت اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، بیش از 12 درصد زمینهای صنعتی کشور را تشکیل میدهد که از این لحاظ یک رکورد برای این استان به ثبت رسیده است.
وی اظهار داشت: در اختیار داشتن 12 درصد از زمینهای صنعتی کشور باعث شده تا استان اصفهان رتبه نخست را در بین شرکتهای شهرکهای صنعتی سراسر کشور به خود اختصاص داده و یک رکورد بیسابقه را برای خود ثبت کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای فعالیت این شرکت تاکنون، سه هزار و 550 واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی این استان به بهرهبرداری رسیده و فعالیت خود را آغاز کردهاند، تصریح کرد: میزان قراردادهای بسته شده برای خرید زمین در شهرکهای صنعتی استان اصفهان تقریباً دو برابر تعداد واحدهای تولیدی به بهرهبرداری رسیده است.
وی اضافه کرد: تاکنون بیش از هفت هزار و 700 قرارداد برای خرید زمینهای شهرکهای صنعتی استان اصفهان منعقد شده است.
یزدخواستی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد شهرکهای صنعتی کشور متعلق به اصفهان است، ادامه داد: هماکنون 77 شهرک صنعتی در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند که این موضوع نشان از رونق فعالیتهای صنعتی در این استان دارد.
وی با اشاره به تعداد اشتغال ایجاد شده در شهرکهای صنعتی استان اصفهان، گفت: آمار استخراج شده نشان میدهد که 95 هزار نفر در شهرکهای مختلف استان اصفهان به فعالیت مشغول شدهاند که رقم قابل توجه و مطلوبی محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان افزود: البته محاسبه افراد مشغول به کار در شهرکهای صنعتی این استان با احتساب 12 کارگر برای هر واحد تولیدی به دست آمده که برخی از واحدها از این میزان بالاتر و برخی نیز پایینتر اشتغالزایی کردهاند.
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