به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله غلامی ظهر چهارشنبه در هم اندیشی صنعت بازیافت و نقش آن در کارآفرینی و حفظ محیط زیست در تالار میلاد کرج افزود: اتحادیه صنایع بازیافت ایران فعالیتهای گسترده ای انجام می دهد و برای توسعه این امر تلاش می کند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران ادامه داد: لازم است زمینه های لازم برای توسعه فعالیتها و اقدامات این اتحادیه فراهم شود و دستگاه های ذیربط در این خصوص همکاری های لازم را داشته باشند.

غلامی افزود: کارهای ما بسیار گسترده است و تلاش می کنیم تا بازیافت را در همه زمینه ها دنبال کنیم و شرایط این امر به بهترین نحو فراهم شود.

وی گفت: گسترش فعالیتهای اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیازمند اضافه شدن قوانین جدید و مورد نیاز است و امیدواریم این امر در اسرع وقت صورت گیرد.

این اتحادیه حد و مرزی برای بازیافت نمی شناسد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: این اتحادیه حد و مرزی برای بازیافت نمی شناسد و بازیافت را در همه زمینه های مربوطه دنبال می کند.

غلامی افزود: بازیافت در زندگی امروز نقش بسیار مهمی دارد و در صورت انجام آن و تداوم آن، شاهد به همراه آمدن تاثیرات بسیار مطلوب خواهیم بود.

وی گفت: بازیافت، تاثیرات بسیار مطلوب زیست محیطی به همراه خود می آورد و کمک می کند تا بتوانیم مشکلات زیست محیطی را کاهش دهیم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران ادامه داد: هرچه در زندگی وجود دارد، ممکن است نیازمند بازیافت باشد و باید این امر به صورتی انجام شود تا بیشترین بازدهی را به همراه داشته باشد.