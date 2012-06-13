محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از افتخار ارزنده ای که کشتی گیران کشورمان در رقابت های جام جهانی کسب کردند، مراسم تجلیل از افتخارآفرینان کشتی ایران در جام جهانی امروز چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ماه برگزار می شود.



وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی، در مراسمی در محل آکادمی ملی المپیک و با حضور محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده، رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک از مربیان و کشتی گیران افتخار آفرین که در هر دو رشته آزاد و فرنگی قهرمان مسابقات جام جهانی شده اند، قدردانی خواهد شد.



اهدای جوایز مالی به کشتی گیران حاضر در رقابت های جهانی



رئیس هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: این مراسم از ساعت 18:30 دقیقه امروز در سالن اجتماعات کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد و کلیه کشتی گیران حاضر در مسابقات جام جهانی که امیدهای اصلی کشورمان برای کسب مدال افتخار در المپیک لندن به حساب می روند در آن حاضر خواهند بود.



حلوایی افزود: در این مراسم از سوی کمیته ملی المپیک و ایرانسل، حامی مالی کاروان ورزش کشورمان در مسابقات المپیک 2012 لندن با اهدای جوایز مالی از کلیه کشتی گیران حاضر در رقابت های جهانی قدردانی خواهد شد.



وی با بیان اینکه کشتی گیر قمی در روسیه بر سکوی قهرمانی جام جهانی کشتی فرنگی ایستاد، ابراز داشت: کشتی گیر قمی در نخستین تجربه حضور خود در مسابقات جهانی با تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان به مقام قهرمانی جام جهانی نائل شد.



رئیس هیئت کشتی استان قم عنوان داشت: برای تصاحب عنوان قهرمانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی سال 2012 تیم های ملی کشتی فرنگی 10 کشور مطرح دنیا در روسیه حضور یافته و در جدالی سخت برای دستیابی به این عنوان با یکدیگر به رقابت پرداختند.



قهرمانی جام جهانی کشتی فرنگی برای ایران با غلبه بر ترکیه



وی افزود: در واقع تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان نیز که قهرمان دو دوره متوالی قبل رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی به شمار می رفت، در تلاش برای رسیدن به سومین قهرمانی پی در پی خود تمام مسابقات خود را با پیروزی پشت سر گذاشت و در حالی که از هادی علیزاده پورنیا فرنگی کار قمی و قهرمان وزن 74 کیلوگرم کشتی فرنگی آسیا سود می برد، با اقتدار قهرمان جام جهانی لقب گرفت.



حلوایی بیان داشت: این در حالی است که تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در گروه دوم مقدماتی مسابقات جام جهانی 2012 کشتی فرنگی در گروهی بسیار سخت و دشوار با تیم های ملی روسیه، بلغارستان، بلاروس، آذربایجان همگروه بود و از سد تمامی حریفان خود گذشت.



رئیس هیئت کشتی قم تصریح کرد: بعد از چهار پیروزی با ارزش در مرحله گروهی، تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان در دیدار نهایی نیز با برتری قاطع پنج بر دو مقابل ترکیه به مقام قهرمانی جام جهانی کشتی فرنگی دست یافت.