قبول اتهام پرداخت رشوه از سوی جعبه سیاه/ 5 بنز گرانقیمت در خانه متهم

به گزارش خبرنگار مهر، آقای "د- س" پس از رد اتهام دریافت رشوه از سوی معاون شعبه مرکزی بانک ملی اظهار داشت: من هیچ دشمنی با آقای "ع- ج" ندارم و به دلیل اینکه از روز اول قرار بود واقعیت را بگویم اعلام می‌کنم که یک بار معاون سابق شعبه مرکزی به دفترم آمد و من به او 30 میلیون تومان تراول دادم تا خانه بخرد 40 میلیون تومان نیز طی چند مرحله بابت عیدی و پاداش به وی پرداخت شد

قاضی: 40 میلیون تومان را چگونه پرداخت کردید؟

متهم: اغلب آن را خودم پرداخت می‌ کردم اما بخشی را نیز توسط نمایندگانم برای وی فرستادم.

قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان نیز در دفاع از کیفرخواست گفت:‌آقای "ع- ج" معاون وقت شعبه مرکزی بانک ملی با توجه به سمتش از مقررات بانکی اطلاع کافی داشته است و او برای دریافت رشوه از روشی کمک گرفته تا عملیاتش مخفی بماند. با بررسی دو هزار چک صادر شده از سوی آقای "د- س"- جعبه سیاه پرونده- مشخص شد تعدادی از چک‌ها توسط آقای "و- ح" از کارمندان بانک نقد شده است که وی در جریان تحقیقات ادعا کرده این چک‌ها را برای معاون بانک نقد کرده بود. وی همچنین برای نقد کردن 8 فقره از چک‌ها از کارمند دیگر بانک سوء‌استفاده کرده بود. بنابراین اظهارات وی صادقانه نمی‌باشد.

رئیس دادگاه سپس از متهم خواست به آخرین دفاع از خود بپردازد که آقای "ع- ج" پس از حضور در جایگاه گفت: چه کسی در طول سال عیدی می‌گیرد و ادعاهای آقای "د- س" صحت ندارد. من تا به حال به دفتر کار او نرفتم فقط یک بار برای ارزیابی ملک به خانه‌ای در خیابان فرشته رفتم که 5 دستگاه خودروی بنز گرانقیمت در حیاط آن پارک بود.

وی افزود: من یاد گرفتم آبرویی که با قاشق جمع کرده‌ام به یکباره از دست ندهم. بعد از بازنشستگی از بانک در یک موسسه مالی و اعتباری مشغول به کار شدم که وقتی با من برای حضور در دادگاه تماس گرفتند از آنجا استعفا دادم.