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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

قبول اتهام پرداخت رشوه از سوی جعبه سیاه/ 5 بنز گرانقیمت در خانه متهم

قبول اتهام پرداخت رشوه از سوی جعبه سیاه/ 5 بنز گرانقیمت در خانه متهم

جعبه سیاه پرونده اختلاس از بیمه با تکذیب حرف‌های معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی پرداخت رشوه 70 میلیون تومانی به وی را قبول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آقای "د- س" پس از رد اتهام دریافت رشوه از سوی معاون شعبه مرکزی بانک ملی اظهار داشت: من هیچ دشمنی با آقای "ع- ج" ندارم و به دلیل اینکه از روز اول قرار بود واقعیت را بگویم اعلام می‌کنم که یک بار معاون سابق شعبه مرکزی به دفترم آمد و من به او 30 میلیون تومان تراول دادم تا خانه بخرد 40 میلیون تومان نیز طی چند مرحله بابت عیدی و پاداش به وی پرداخت شد

قاضی: 40 میلیون تومان را چگونه پرداخت کردید؟

متهم: اغلب آن را خودم پرداخت می‌ کردم اما بخشی را نیز توسط نمایندگانم برای وی فرستادم.

قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان نیز در دفاع از کیفرخواست گفت:‌آقای "ع- ج" معاون وقت شعبه مرکزی بانک ملی با توجه به سمتش از مقررات بانکی اطلاع کافی داشته است و او برای دریافت رشوه از روشی کمک گرفته تا عملیاتش مخفی بماند. با بررسی دو هزار چک صادر شده از سوی آقای "د- س"- جعبه سیاه پرونده- مشخص شد تعدادی از چک‌ها توسط آقای "و- ح" از کارمندان بانک نقد شده است که وی در جریان تحقیقات ادعا کرده این چک‌ها را برای معاون بانک نقد کرده بود. وی همچنین برای نقد کردن 8 فقره از چک‌ها از کارمند دیگر بانک سوء‌استفاده کرده بود. بنابراین اظهارات وی صادقانه نمی‌باشد.

رئیس دادگاه سپس از متهم خواست به آخرین دفاع از خود بپردازد که آقای "ع- ج" پس از حضور در جایگاه گفت: چه کسی در طول سال عیدی می‌گیرد و ادعاهای آقای "د- س" صحت ندارد. من تا به حال به دفتر کار او نرفتم فقط یک بار برای ارزیابی ملک به خانه‌ای در خیابان فرشته رفتم که 5 دستگاه خودروی بنز گرانقیمت در حیاط آن پارک بود.

وی افزود: من یاد گرفتم آبرویی که با قاشق جمع کرده‌ام به یکباره از دست ندهم. بعد از بازنشستگی از بانک در یک موسسه مالی و اعتباری مشغول به کار شدم که وقتی با من برای حضور در دادگاه تماس گرفتند از آنجا استعفا دادم.

کد مطلب 1625985

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