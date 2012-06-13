به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی پیش از ظهر روز چهارشنبه در نشست هماهنگی دوازدهمین کنفرانس ریاضی ایران در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان برگزار شد، تصریح کرد: برگزاری کنفرانس ریاضی ایران در استان، دستاورد علمی خوبی را ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه نام آوران ریاضی باید در این کنفرانس شرکت کنند، ادامه داد: ریاضی در تفکر نظم بخشی، فلاسفه و زیر بنای بسیاری از علوم است.

رهی کاربرد ریاضی در علوم، فناوری و دانش را مهم برشمرد و افزود: دستگاه های اجرایی باید در این کنفرانس مشارکت داشته باشند.

استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت ها و جاذبه ها ی گردشگری در این استان، گفت: ظرفیت های استان سمنان و صنایع دستی گردشگری و دیگر پتانسیل های استان در زمینه های مختلف باید در دوازدهمین کنفرانس ریاضی ایران به منصه ظهور برسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در ادامه جلسه تصریح کرد: هدف از برگزاری این کنفرانس تقویت علمی، شناسایی نیروهای مرتبط با آموزش ریاضی و ارتباط سیستمی با آموزش ریاضی، آموزش های نوین و سبک های جدید ریاضی به اجرا در می آید.

وی از ارسال بیش از یک هزار و 200 مقاله به دبیرخانه این کنفرانس خبر داد و افزود: داوری این مقالات از هفته آینده آغاز می شود.

بناییان سفید با تاکید بر ایجاد دانش پژوهی در جامعه، گفت: در تحول بنیادین آموزش و پرورش، آموزش ریاضی و یافته های آن نیز بسیار اثرگذار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف تحول بنیادین، عقلانیت و خرد ورزی است که ریاضی هم در استدلال و منطق نقش به سزایی دارد.

وی مشارکت و همراهی سایر دستگاه های اجرایی را در همه بخش های کنفرانس ریاضی ایران خواستار شد.

در پایان نمایندگان دستگاه های اجرایی پیشنهادات خود را برای برگزاری این کنفرانس مطرح کردند.

به گزارش مهر: دوازدهمین کنفرانس ریاضی ایران، 12 لغایت 15 شهریور ماه امسال در استان سمنان به اجرا در می آید.