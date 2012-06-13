9 کار آفرین در چهار محال و بختیاری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شیوندی پیش از ظهر چهار شنبه در هفتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر این استان، اظهار داشت: جشنواره امتنان از کار آفرینان برتر هم زمان در سراسر کشور در این روز برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه نوآوری تولید در این استان باید به عرصه برسد، عنوان کرد: افراد باید به عنوان یک متفکر ایده ها را تبدیل به ثروت کنند.

شیوندی با بیان اینکه 211 کارگاه صنعتی ، کشاورزی و خدمات در این استان در سامانه ثبت نام کرده اند بیان داشت: شهرکرد و کیار 68 طرح ،بروجن 67 طرح، فارسان19 طرح ، لردگان شش طرح و کوهرنگ نه طرح در زمینه های صنعت، کشاورزی و خدمات ارائه داده اند.

وی تصریح کرد: کار آفرینان این استان در بخش کشاورزی 29 طرح ، در بخش صنعت 61 طرح و در بخش خدمات 69 طرح را ارائه داده اند.

شیوندی اذعان داشت: در صنعت از 61 طرح چهار طرح ، در کشاورزی سه طرح و در خدمات دو طرح از طرح هایی که ارائه شده بود انتخاب شده است.

وی ادامه داد: شش هزار مسکن مهر در این استان و در بخش تعاون ساخته شده است و این استان در بخش صنعت و کشاورزی رتبه اول در بخش تعاون را در کشور توانسته است به دست آورد.

کار آفرینان باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند

معاون برنامه ریزی استانداری چهار محال و بختیاری گفت: مهم ترین کار، کارآفرینان تحول و نو آوری است .

حمید رضا فروزندی به بیان اینکه کارآفرینان ساختار جدیدی را ایجاد می کنند، بیان داشت: کار آفرینان فرصت شغلی جدیدی را ایجاد می کنند و در مشکلات استوار هستند.

وی تصریح کرد: کارآفرینان خطرات زیادی را پشت سر می گذارند تا کارآن ها عملیاتی شود و این نوع کارآفرین بیشتر می تواند شغل ایجاد کند.

فروزنده با اشاره به اینکه کارآفرینان دو دسته هستند، عنوان کرد: دسته اول کارآفرینانی هستند که نوآور و تحول گرا هستند و دسته دوم کارآفرینانی هستند که مغلب هستند و دنباله رو گروه اول می باشند.

وی ادامه داد: کارآفرینان مغلب از خود چیزی ندارند و ایده کارآفرینان دیگر را در شهر و منطقه دیگری اجرا می کنند.

فروزنده اذعان داشت: خروجی مراکز تحصیلی متناسب با جامعه ای که نیاز به کار آفرین دارد نیست.