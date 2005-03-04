مجمع عمومي فدراسيون تكواندو بازهم به تعويق افتاد

به گزارش خبرنگار" مهر" در حاليكه قرار بود مجمع عمومي فدراسيون تكواندوبه منظور انتخاب نايب رييس ، دبير ، كارشناس خبره ، بازرس و خزانه دار روز ششم اسفندماه در هتل المپيك برگزار شود به دليل آماده نبودن شرايط برگزاري از سوي سازمان تربيت بدني به روز 16 اسفدماه موكول شد.

با اين حال طبق اعلام فدراسيون تكواندو اين مجمع روز 18 اسفندماه راس ساعت 17تشكيل خواهد شد. طبق آخرين خبر فيصل دانش عضو سابق تيم ملي و رييس هييت تكواندو هرمزگان به عنوان كارشناس خبره معرفي خواهد شد. پيش از اين سيد مصطفي صفوي رييس اسبق فدراسيون براي اين منظور معرفي شده بود.