افزایش سهم کشاورزان از سود فروش محصولات لازمه توسعه کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از 61 تولیدکننده برتر بخش کشاورزی، گفت: سهم کشاورزان از عواید حاصل از تولیدات خود بایستی حداقل 50 و حداکثر 70 درصد باشد.

وی اضافه کرد: هرچند در حال حاضر بخش عمده این سود از آن بخش حمل و نقل، عمده فروش و نیز خرده فروشان است اما واقعیت امر آنست که سهم این سه گروه نباید از 30 درصد فراتر رود.

رئیس کارگروه توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی اظهار داشت: جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، صنعت، معدن و تجارت، امور عشایر، شهرداری ها و فرمانداری ها موظفند ضمن برگزاری جلسات مشترک برای اصلاح شرایط موجود چاره اندیشی کنند.

وی بالا بودن میزان ضایعات را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی کشور عنوان و اضافه کرد: نامناسب بودن شرایط نگهداری و حمل و نقل موجب شده است که متوسط ضایعات محصول در این بخش حدود 16 درصد بیشتر از متوسط جهانی باشد.

صلاحی ضمن تاکید بر لزوم بهبود بسته بندی تولیدات بخش کشاورزی تصریح کرد: در شرایطی که برخی مواد فاقد ارزش غذایی با جذاب ترین بسته بندی ها وارد بازار می شوند، محصولات ارزشمند غذایی همچون کشمش به شیوه دهه های قبل به مشتریان عرضه می شود.

استاندار خراسان رضوی عزم مسئولان کشور و مدیران استان و شهرستان ها برای ایجاد جهش در بخش کشاورزی را جدی دانست و گفت: رشد 56 برابری اعتبارات لازم برای اجرای روش های نوین آبیاری در سال جاری نسبت به سال 89 و افزایش دو برابری آن نسبت به سال 90 در کنار برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در استان و شهرستان موید این مطلب است.

تاکید بر استفاده از توان زنان در این بخش، فرهنگ سازی برای تغییر برخی نگرش های نادرست و سنتی در روش های کشاورزی و تسهیل شرایط برای صادرات تولیدات این بخش از دیگر تاکیدات استاندار خراسان رضوی بر بهره گیری از ظرفیت های این بخش بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این مراسم حمایت مدیران کشور و تاکیدات استاندار در حمایت از بخش کشاورزی را امیدبخش و راهگشا خواند و گفت: این تعامل جمعی میان رده های مختلف مدیریتی که ناشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال و نیز توصیه های ایشان در سال های اخیر است، فرصتی استثنایی را برای رونق بخش کشاورزی فراهم آورده است.

محمد طباطبایی تصریح کرد: با وجود برخی مشکلات ناشی از اقلیم منطقه و نیز بروز بلایای طبیعی، تولیدکنندگان استان در زمره برترین ها در کشور هستند.

گفتنی است کاهش هزینه های تولید و بهبود بهره وری در محصولات کشاورزی، استفاده از دانش بومی و تلفیق تجربیات با دانش نوین، انتقال فرآوری ها و ابتکارات به سایر تولیدکنندگان این بخش، توجه به امر خودکفایی و تولید محصولات سالم از جمله مولفه های انتخاب افراد برتر حوزه کشاورزی استان ذکر شد.