پروژه میدان شهدای باقرشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار باقرشهر ظهر چهارشنبه در حاشیه بهره برداری از این میدان درباره اهداف شهرداری از برنامه ریزی و اجرای این پروژه، در جمع خبرنگاران گفت: در راستای بهبود عبور و مرور شهری، واحد فنی و عمرانی شهرداری باقرشهر در سال 90، پروژه اصلاح و بهسازی میدان شهدا را در دستور کار خود قرار داد.

میدان شهدا بزرگ‌ترین میدان باقرشهر است

جمشید سعادتمند افزود: میدان شهدا بزرگ ترین میدان شهر بوده و در مرکز شهر قرار گرفته است و به دلیل بافت قدیمی و نداشتن شکل مناسب، ایجاد ترافیک و امکان بروز تصادفات نیاز به بهسازی و ترمیم روکش آسفالت داشت و به همین دلیل بهسازی آن در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی عنوان کرد: پس از مشورت با مهندسان مشاور و بررسی طرحهای مختلف و همچنین کسب نظرات کارشناسی پلیس راهور ناجا، عملیات اجرایی طرح آغاز شد و امروز شاهد بهره برداری آن هستیم.

مدیر فنی و عمرانی شهرداری باقرشهر نیز در حاشیه بهره برداری از این پروژه گفت: در راستای بهسازی میدان شهدا که یکی از شاهراه های اصلی در باقرشهر محسوب می شود پس از برنامه ریزی نسبت به ترمیم و بهسازی کانال سرپوشیده این میدان به متراژ 385 مترطول و استفاده از جداول سنگی به متراژ یکهزار متر طول اقدام شد.

امیر محسن مولوی افزود: در این میدان از جداول بتنی به متراژ 900 متر طول و برای پیاده روها از حدود سه هزار مترمربع سنگفرش استفاده شده است

سه جزیره ترافیکی در میدان اجرا شد



وی یادآور شد: هماهنگی پلیس راهور باقرشهر، در این میدان سه جزیره ترافیکی در قسمت های خروجی 30متری غربی، خروجی 30 متری شرقی و ورودی خیابان 22 بهمن طراحی و اجرا شد و همچنین 7200 مترمربع زیرسازی و دو لایه آسفالت به تناژ مصرفی 2580 تن انجام شده است.