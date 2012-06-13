یاسر قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صنایع دستی به عنوان یک محصول تولیدی فرهنگی، نقش تعیین کننده ای را درحفظ، اشاعه و نعمیم مبانی ارزش اسلامی وایرانی داراست.

قندهاری یادآور شد: نظر به اینکه این هنر صنعت می تواند معرف فرهنگ غنی و باور کشورمان در آن سوی مرزها و نرد مردم همه ممالک جهان باشد، هرنوع اقدام جهت پویا نگه داشتن صنایع دستی نیز می تواند به عنوان تلاش در جهت این رسالت عظیم باشد.

این مقام مسئول آموزش صنایع دستی را به عنوان یکی از اولویت های برنامه ریزی شده جهت حفظ ، اشاعه وترویج این هنرصنعت اصیل برشمرد و افزود: در سال گذشته، تعداد 200 هنرمند از هنرمندان شاغل در بخش صنایع دستی شناسایی شدند و کارت شناسایی هنرمندان صنایع دستی را دریافت کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علی آباد کتول گفت: در سال گذشته 116 هنرجو در مرکز اموزش صنایع دستی این شهرستان آموزش دیدند.

قندهاری با اشاره به آموزش این هنرجویان در رشته های نواربافی کتول، دوخت لباس محلی و سوزندوزی افزود: مرکز اموزش صنایع دستی این شهرستان از سال 82 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون رشته های مختلفی از قبیل نواربافی، دوخت لباس محلی کتول و گلیم بافی و قلاب بافی، کارت بافی، سفالگری و سورندوزی بلوچ و طراحی سنتی در این مرکز آموزش داده شده است.