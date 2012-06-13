به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن عالمی ظهر چهارشنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهاد کشاورزی در اردبیل با بیان اینکه حکومت در اسلام به معنای خدمت به مردم است، تصریح کرد: باید فرهنگ و مدیریت جهادی که برگرفته از شریعت اسلامی است در جهاد کشاورزی گسترش یابد تا کشاورزان در این سازمان مورد ظلم واقع نشوند.

به گفته وی موضوع فرهنگ و مدیریت جهادی یک واقعیت برگرفته از حکومت الهی است که در آن حکومت خداوند دوست دارد که بندگان صالحش به جامعه حکومت کنند.



نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه هدف از مدیریت جهادی کار کردن با اخلاص تمام و خدمت به بندگان خدا است، افزود: در مدیریت جهادی مسئولان مزد خدمت به مردم را از خداوند طلب می کنند و اگر امروز سخن از ترویج فرهنگ جهادی می شود به این معنا است که یک مدیر جهادی قبل از اینکه رئیس باشد باید خود را خادم مردم بداند که این تفکر برگرفته از شریعت اسلامی است.

عالمی با بیان اینکه حکومت در اسلام به معنای ریاست طلبی نیست، اضافه کرد: در شریعت اسلام ریاست طلبی نیست، چون در اسلام تشخیص فردی مبنایی ندارد و طبق آیات و احادیث اگر فردی ریاست طلبی کرده و به تشخیص فردی روی آورد موجبات هلاکت انسان را فراهم می کند.



با تاکید بر اینکه نباید مردم و کشاورزان مورد تظلم قرار بگیرند، تصریح کرد: کشاورزی که به جهاد کشاورزی مراجعه می کند یا مسئولانی از این سازمان با کشاورزان دیدار می کنند، با توجه به وظایفی که حکومت اسلامی به مسئول تفویض داده این مسئول باید طوری برخورد کند که انگار کشاورز از این مسئول طلبکار است و در غیر این صورت مسئول ظالم به کشاورز خواهد بود.



عضو مجلس خبرگان رهبری مسئولان جهاد کشاورزی را از داشتن طمع شخصی برحذر داشت و متذکر شد: در کار ماموریتی نباید طمعی از مردم داشت و برای پر کردن جیب خود استفاده کرد بلکه باید خدمت به مردم مورد توجه قرار بگیرد.



عالمی آباد کردن زمین را یکی از ماموریتهای انسان عنوان کرد و افزود: حفظ کردن و بهره برداری درست از منابع زمین برای زندگی بهتر مردم گنج است و باید از این جنگ به درستی و برای آبادانی زمین استفاده شود.