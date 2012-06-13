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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

با حضور مردم/

پیکر پاک شهید گمنام عملیات والفجر هشت در بندرعباس تشییع شد

پیکر پاک شهید گمنام عملیات والفجر هشت در بندرعباس تشییع شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: پیکر پاک یکی از شهدای گمنام عملیات والفجر هشت در بندرعباس تشییع شد و روز شنبه در گلزار شهدای سیریک به خاک سپرده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک یکی از شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس پیش از ظهر چهارشنبه با حضور مردم بندرعباس و بر دستان کارکنان پایگاه نهم شکاری بندرعباس تشییع شد.

مراسم استقبال از این شهید بزرگوار امروز چهارشنبه در فرودگاه بندرعباس آغاز و سپس این شهید گمنام در پایگاه نهم شکاری بندرعباس بر روی دستان کارکنان نیروی هوایی در بندرعباس تشییع شد.

محمد دهقانی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان در این خصوص به خبرنگاران گفت: این شهید بزرگوار یکی از شهدای عملیات والفجر هشت است که در منطقه عمومی فاو و در 22 سالگی به شهادت رسیده است.

وی ادامه داد: پیکر پاک این شهید بعد از ظهر امروز در محل ستاد فرماندهی انتظامی هرمزگان، هنگام نماز مغرب و عشا در محل مسجد مالک اشتر بندرعباس و صبح فردا در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان تشییع می شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان افزود: پنجشنبه شب مراسم وداع با این شهید گمنام در امامزاده سید مظفر بندرعباس برگزار می شود و روز جمعه نیز این شهید در شهرستان میناب تشییع خواهد شد.

دهقانی عنوان کرد: سرانجام این لاله گمنام روز شنبه ساعت هشت صبح با برگزاری مراسمی در گلزار شهدای شهرستان سیریک آرام می گیرد و به خاک سپرده می شود.

کد مطلب 1626004

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