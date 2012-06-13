اجرای 9 پروژه مسکن مهر در نکا

سید علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه های مسکن مهر شهرستان نکا در سه بخش پروژه های تفاهم نامه سه جانبه، اجاره ای و خود مالک است.

وی به پروژه مسکن مهر شهید عباسپور این شهرستان اشاره کرد و افزود: مسکن مهر در قالب 9 پروژه و تعداد هزار و 426 واحد بوده که در این میان تعداد هزار و 52 واحد مرحله نازک کاری آنها به اتمام رسیده و در مرحله اجرای محوطه سازی است.

سرپرست اداره راه و شهرسازی نکا افزود: تعداد سه هزار و 512 متقاضی در سامانه مسکن مهر این شهرستان ثبت نام که از این تعداد هزار و 520 متقاضی اختصاص پروژه و 436 متقاضی اختصاص واحد هستند.

صادقی یادآور شد: در حال حاضر احداث چهار هزار و 835 واحد مسکن توسط این اداره در شهرستان نکا در دست اجراست.

