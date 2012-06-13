به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه صبح قاضی مدیرخراسانی با اشاره به اظهارات آقای خاص در جلسه روز دوشنبه گفت: از طرف دادگاه و حتی قوه قضائیه به هیچکدام از متهمان وعده آزادی در برابر نام بردن از مسئولان داده نشده است.

در ادامه نیز به اتهامات معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی ایران رسیدگی شد که متهم اتهام دریافت رشوه 70 میلیون تومانی را رد کرد.

سپس رسیدگی به اتهامات "الف- م" معاون سابق برنامه ریزی و اداری مای استانداری تهران آغاز شد که متهم و وکیل مدافعش در دفاعیات خود تمام اتهامات را رد کردند.

در جلسه عصر قرار است نماینده دادستان به ادامه دفاعیات خود از کیفرخواست معاون سابق استانداری تهران بپردازد و به اتهامات دیگر متهمان پرونده نیز رسیدگی شود.