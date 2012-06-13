توجه ویژه به طرح های محرومیت زدایی و مهر ماندگار در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه طرح محرومیت زدایی استان گفت: با توجه به مطالعات گسترده ای که در خصوص طرح محرومیت زدایی در استان صورت گرفته است، اجرای این طرح در سال جاری با جدیت کامل و در بخش های مختلف، پیگیری می شود.

وی افزود: طرح محرومیت زدایی استان جهت گیری اصلی خود را پیدا کرده است و دستگاه ها نیز همکاری خوبی دارند و به نتایج خوبی رسیده اند، ما در مطالعات این طرح به یک رصد شفاف رسیده ایم و توانسته ایم با جمع بندی مناسب آمار محرومین استان را در سطح بسیار خوبی در اختیار داشته باشیم و با استفاده از این آمار تجزیه و تحلیل خوبی را از وضعیت استان ارائه دهیم، این تمرکز آماری که تمام اطلاعات بر روی یک سامانه قرار گیرد کمتر اتفاق افتاده است و به مدیران و مسئولان کمک می کند تا در برنامه های بعدی خود به واسطه ی در اختیار داشتن این آمار دقیق تر و بهتر عمل کنند.

استاندار ایلام با تشکر از همه ی دستگاه های درگیر در طرح محرومیت زدایی، عنوان کرد: مشکلاتی را که در بخش محرومیت زدایی وجود دارد، با تشکیل کمیته هایی در هر بخش مشخص کرده و با توجه به ظرفیت های موجود برای رفع مشکلات، راه کار مناسب ارائه شود.

اعلایی ادامه داد: پیشنهادی که در خصوص مشکلات مطرح است این است که کارگروه ها و کمیته های زیرمجموعه تشکیل شود، اطلاعات و مشکلات و مسائل ثبت و ضبط شده و بعد از تجزیه و تحلیل آن راه کار مناسب ارائه شود.

استاندار ایلام افزود: ما با دانستن این اطلاعات می توانیم تعیین کنیم که چه مقدار اعتبار در بخش های مختلف لازم است و این اطلاعات در رایزنی های کشوری و ملی به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد و اعتبارات لازم در بخش های مختلف جذب می شود.

وی با اشاره به حمایت از خانواده هایی که علاقه مند به اشتغال و تولید هستند، افزود: ما می توانیم بخشی از خدمات را به صورت تشویقی به افرادی که به سمت اشتغال مولد حرکت می کنند ارائه دهیم که این موضوع باید از طریق دستگاه های حمایتی برنامه ریزی شود، همچنین در خصوص فرهنگ سازی کار و تلاش در استان با استفاده از ابزار های فرهنگی به دنبال اصلاح این تفکرات باشیم و تبلیغات فرهنگی را در کنار رسانه های گروهی برای افکار عمومی ارائه دهیم.

استاندار ایلام فردا به شهرستان ایوان سفر می کند



رئیس اداره روابط عمومی و تشریفات استانداری از بازدید استاندار ایلام از شهرستان ایوان خبر داد.

فرشته سنجیده با اعلام این خبر گفت: استاندار ایلام فردا با حضور در شهرستان ایوان به بررسی مسائل و مشکلات این شهرستان می پردازد.

وی افزود: رسیدگی به طرح های اولویت دار فرهنگی و بررسی مشکلات زیرساختی شهر ایوان از دیگر برنامه های استاندار ایلام در سفر به شهرستان ایوان است.

رئیس اداره روابط عمومی و تشریفات استانداری ایلام ادامه داد: استاندار ایلام در سفر به شهرستان ایوان در همایش فرمانداران که در این شهرستان برگزار می شود، شرکت می کند.

وی هدف استاندار از سفر به این شهرستان را حضور در میان مردم این شهرستان و بررسی مسائل و مشکلات مردم از نزدیک و رو در رو دانست و اضافه کرد: سفرهای دوره ای استاندار به شهرستان ها علاوه بر آشنایی استاندار با وضعیت شهرستان ها و دیدار چهره به چهره با مردم یکی از شاخص های مدیریت میدانی است که ایشان در دستور کار خود قرار داده اند.

تولید روزانه 600 تن زباله در ایلام

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام گفت: روزانه 600 تن زباله در ایلام تولید می‌شود.

غلامحسین کاظمی گفت : با در نظر گرفتن فضولات دامی و اضافه کردن آن به زباله‌های تولید شده میزان تولید زباله در استان ایلام رقم بیشتری است.و

ی ادامه داد: در حال حاضر سرانه تولید زباله در ایلام به ازای هر نفر هزار و 224 گرم است که اگر فضولات دامی را از تولید زباله‌ها خارج کنیم این سرانه به 800 گرم می‌رسد.

این مسئول اضافه کرد: تولید این میزان زباله رقم بزرگی در مقایسه با سرانه کشوری بوده که باید این رقم کاسته شود.

کاظمی تصریح کرد: در حال حاضر سرانه تولید زباله در کشور 600 گرم است که در استان ایلام به ازای هر نفر 200 گرم بیشتر از سرانه کشوری است.

220 طرح توسعه کشاورزی در شهرستان دهلران مصوب شده است



فرماندار دهلران از مصوب شدن 220 طرح توسعه کشاورزی با اعتبار 230 میلیارد ریال در شهرستان دهلران خبر داد.

بهزاد علیزاده با اعلام این خبر افزود: این طرح ها به طور مستقیم 450 شغل و بطور غیر مستقیم منجر به اشتغال 690 نفر در بخش کشاورزی می شوند.

وی با تاکید بر استفاده از این فرصت ها برای توسعه بخش کشاورزی، اظهار داشت: کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان دهلران آمادگی لازم برای برنامه ها وطرح های تقویت بخش کشاورزی و زیر بخشه ای آن را دارد.

علیزاده توجه ویژه به ظرفیت های بخش کشاورزی را راهگشای مشکلات شهرستان دانست و گفت: تسریع دراحداث سدها، شبکه های آبیاری، توجه به تسطیح اراضی، موضوع مکانیزاسیون، استفاده از آبیاری تحت فشار و توجه به توسعه باغات از جمله رویکردهای مهم برای تحققق این موضوع است.

تجلیل از خانواده شهید داریوش رضایی‌نژاد

در مراسمی از خانواده شهید داریوش‌ رضایی‌نژاد نخبه علمی کشور در دانشگاه ایلام تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که خانواده شهید رضایی‌نژاد، جمعی از دانشجویان، اساتید و خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند از مقام علمی شهید رضایی‌نژاد قدردانی شد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور در این مراسم معنوی اظهار داشت: خصوصیات علمی و اخلاقی شهید داریوش رضایی‌نژاد بی‌نظیر بود.

سعید قاضی ‌مغربی افزود: این شهید گرانقدر از جمله نخبگان علمی کشور بود که خدمات فراوانی در پیشرفت علمی کشور ارائه کرد.

وی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید داریوش رضایی‌نژاد ادامه داد: دانشجویان باید از رفتار، اخلاق و مقام علمی این دانشمند الگوبرداری کنند.

در ادامه با حضور خانواده شهید داریوش رضایی‌نژاد مستند زندگانی این شهید گرانقدر در صدا و سیمای مرکز ایلام کلید خورد.

حل مشکل اینترنت در استان

یکی از مشکلاتی که کاربران اینترنت در استان با آن روبرو هستند مشکل پهنای باند است.

مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان ایلام از افزایش ظرفیت پهنای باند در استان خبر داد.

مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان گفت: این ظرفیت از بیست و دوم خرداد ماه به دو برابر افزایش یافته است.

حسن بیگی افزود: با افزایش ظرفیت پهنای باند استان مشکل سرعت و پهنای باند در استان حل شده است.

وی گفت: با راه انداری ام پی ال اس استان، در سال جاری مشکل پهنای باند و سرعت در زمینه ارائه خدمات اینتر نت و اینترانت حل می شود.

اجرای طرح های مهر ماندگار در ایلام

استاندار ایلام در جلسه تشریح طرح های مهر ماندگار استان در استانداری گفت: انجام طرح ها و پروژه های مهر ماندگار توسط دولت، حرکتی جهادی در راستای تحقق عدالت و مساوات در جامعه است.

اعلایی با بیان اینکه تدبیر دولت در انجام کارهای بزرگ درکشور تحسین برانگیز است، اظهار داشت: براساس همدلی و همگرایی که بین مسئولان برای خدمتگزاری صادقانه به ملت شریف ایران وجود دارد، اقدامات عظیم و تاثیرگذاری در راستای توسعه و استقرار عدالت همچون طرح های مهر ماندگار در دستور کار قرار گرفته که در نهایت خضوع و فروتنی از سوی دولتمردان و مدیران و تمامی دست اندرکاران به مردم گرانقدر و ولایتمدار کشور تقدیم خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح مهر ماندگار یکی از اقدامات دولت است که به منظور شتاب بخشی به روند اجرای طرح های عمرانی و رشد و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته مهمترین پروژه های استانی هر منطقه را در قالب مصوبه ای زیر پوشش قرار می دهد.

استاندار ایلام افزود: بر پایه ی این مصوبه طرح های مهر ماندگار با قرار گرفتن در اولویت کاری سازمان ها و مجموعه دولت از امتیاز تخصیص اعتبار حداکثری و نوعی بسیج عمومی برای اجرا در کوتاه ترین زمان ممکن برخوردار می شوند.