به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه‌های سیار روستایی کانون باسابقه‌ترین کتابخانه‌ سیار در کشور هستند که از سال 1345 فعالیت خود را با توزیع کتاب در میان عشایر قشقایی از طریق چهارپایان آغاز کردند و طی این سال‌ها فعالیت آن‌ها در بیشتر استان‌های کشور گسترش پیدا کرده است.

این کتابخانه‌ها در واقع خودروهایی است که با تجهیز به امکانات دیداری و شنیداری و رایانه‌ای، همچنین قفسه‌های کتاب، هر 15 روز یک بار به روستا مراجعه می‌کنند و با مستقر شدن در حیاط مدارس خدمات خود را به بچه‌ها ارایه می‌دهند.

مسئول کتابخانه سیار روستایی تفت و مهریز در استان یزد یک روز حضور خود در روستای «مدوار» را به تصویر کشیده است.

بر اساس این گزارش که به قلم مرتضی فرنام نوشته شده او به این موضوع اشاره کرده که در تابستان، اماکن مختلف از جمله مساجد، معابر، منازل کودکان و هر گوشه دیگری از طبیعت روستا محل مناسبی برای حضور کتاب‌خانه و تجمع بچه‌هاست.

وی در ادامه آورده است: خودرو به روستای مدوار که رسید، سرود کانون را از طریق بلندگو پخش کردم و در کوچه‌های آن پرسه زدم. سپس به سمت محل مورد نظر (روبروی کتاب‌خانه عمومی مدوار) به راه افتادم. در طول مسیر، بچه‌هایی که کتاب‌های‌شان را در دست داشتند، دیده می‌شدند. بعد از قرار گرفتن در محل و انجام مراحل ثبت، برگشت و امانت کتاب، به کنار نهر آب رفتیم و من برای بچه‌ها قصه‌ «فیل کوچولو دماغت کو؟» را تعریف کردم. سپس کمی آن‌طرف‌تر در زیر سایه‌های درختان انار مشغول فعالیت کاردستی شدیم. کار با گل سفال و ساخت کفش‌های گلی کار بعدی ما در زیر گل‌انارها بود. و در آخر، این دستان پر مهر و محبت کودکان بود که با تکان‌های خود بدرقه راهمان بودند.

کتابخانه‌ سیار روستایی تفت و مهریز در حال حاضر با 5800 جلد کتاب و 1120 عضو، کودکان و نوجوانان 19 مدرسه از روستاهای خورمیز علیا، خورمیز سفلی، مدوار، اسلامیه، علی آباد، نصرآباد، سریزد، فیض‌آباد و میرک‌آباد از شهرستانهای تفت و مهریز را در استان یزد، تحت پوشش خود دارد.

در همین حال روستاهای یزد و صدوق نیز در دایره فعالیت‌های کتابخانه سیار روستایی کانون استان یزد قرار دارد.

این در حالی است که در مجموع نیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور دارای 57 کتابخانه سیار روستایی است، کتابخانه‌هایی که کودکان و نوجوانان روستایی را در دور افتاده‌ترین و محروم‌ترین مناطق روستایی کشور تحت پوشش فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.