اختتامیه نهمین سوگواره عکس "با عاشورائیان"در زنجان برپا می شود

غلامحسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی مراسم اختتامیه نهمین سوگواره عکس با عاشورائیان خبر داد و گفت: این مراسم با حضور هیئت داوران و هنرمندان منتخب نهمین سواره عکس با عاشورائیان و عکاسان زنجانی برگزار می‌شود.

وی افزود: به 5 نفر از هنرمندان برگزیده کشوری در این دوره از سوگواره جوایزی اهداء خواهد شد.

نظری افزود: این برنامه به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان زنجان برگزار خواهد شد.

نظری ادامه داد: همچنین برنامه‌ای تحت عنوان «تور عکاسی» با حضور منتخبان سوگواره سراسری عکس با عاشورائیان در غار کتله خور برگزار خواهد شد.

دبیر نهمین سوگواره عکس باعاشورائیان، با اشاره به اینکه به 10اثر برگزیده از آثار عکاسی در این تور جوایزی اهدا خواهد شد افزود: شرکت‌کنندگان در تور عکاسی یک هفته مهلت دارند تا آثار خود را برای شرکت در این مسابقه به حوزه هنری استان زنجان ارسال کنند.