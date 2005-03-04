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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۱۰

در حاشيه ششمين جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه هاي كشور :

جايگاه جنبش دانشجويي در عصر اصلاحات بررسي مي شود

در حاشيه ششمين جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور، قائم مقام استانداري خراسان جايگاه جنبش دانشجويي در عصر اصلاحات بررسي مي كند.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در ادامه سخنراني ها و كارگاه هاي آموزشي كه در حاشيه ششمين جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور برگزار مي شود، امروز نيز دو نشست ارائه خواهد شد.

در يكي از اين نشست ها، پژوهي قائم مقام استانداري خراسان جايگاه جنبش دانشجويي در عصر اصلاحات را بررسي مي كند.

مولفه اصولگرايي و خدمت رساني در نظام انقلاب اسلامي عنوان نشست ديگري است كه امروز در حاشيه ششمين جشنواره نشريات دانشجويي برگزار مي شود.

همچنين روز گذشته دكتر زاهدي - استاد دانشگاه - سخنراني با موضوع عصر انتظار ارائه داد.

ششمين جشنواره سراسري نشريات دانشجويي كشور از 11 اسفند به ميزباني مشترك دانشگاه هاي علوم پزشكي و فردوسي مشهد توسط حوزه امور فرهنگي وزارت بهداشت و با مشاركت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و سازمان ملي جوانان برگزار شده است و تا پانزدهم اسفند ادامه مي يابد.

کد مطلب 162602

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