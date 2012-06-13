800 میلیارد ریال اوراق مشارکت در ارومیه توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عدل دوست ظهر چهارشنبه در بیست و هشتمین نشست دو روزه معاونان خدمات شهری کلانشهرهای کشور افزود: همچنین بخش خصوصی نیز برای توسعه هر چه بیشتر شهر ارومیه امسال افزون بر سه هزار و 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری می کند.

وی با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در شهرداری ارومیه گفت: در زمان حاضر افزون بر دو هزار نفر در شهرداری ارومیه برای خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند.

وی افزود: با تلاش تمامی دست اندرکاران در این حوزه، اقدامات گسترده ای در بخش های مختلف به ویژه خدمات شهری در ارومیه انجام شده که در برخی موارد بسیار چشمگیر است.

عدل دوست، میزان اعتبارات امسال شهرداری ارومیه را سه هزار و 240 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: با استفاده از این اعتبارات طرح های مهمی از جمله پروژه سامانه یکپارچه سازی خدمات شهرداری تحت وب، احداث تقاطع چهارده شهید (پل قویون)، راه اندازی خط اتوبوسرانی BRT در شش ماهه اول امسال اجرا می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این همایش، حوزه خدمات شهری را حوزه ای حساس در مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: نقص و نارسایی در امور عمرانی شهری نامحسوس است ولی در حوزه خدمات شهری اگر نقصی حاصل شود به سرعت نارضایتی در بین مردم ایجاد شده و تبعات دیگری نیز برای مدیریت شهری ایجاد می کند.

محمد حضرت پور مکانیزاسیون خدمات شهری را راهکاری موثر و مطمئن برای توسعه کمی و کیفی خدمات در شهر ذکر کرد و گفت: با این امر ضمن افزایش سرعت و کیفیت خدمات ارائه شده می توان از هزینه های نیروی انسانی نیز کاست.

وی در خصوص فعالیت های خدمات شهری در ارومیه به ویژه در حوزه جمع آوری زباله اظهار داشت: روزانه 450 تن زباله در ارومیه تولید می شود که شهرداری ارومیه برای کاستن از اثرات زیست محیطی آن با استفاده از یکهزار و 100 نفر نیروی انسانی و 170 دستگاه خودروی جمع آوری زباله در این مسیر با تمام توان تلاش می کند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار امیدواری کرد: در این نشست تصمیمات خوبی در راستای توسعه کیفی و کمی خدمات در بخش های مختلف حوزه خدمات شهری برداشته است.

در این همایش که با هدف هم اندیشی و بررسی راه های حل مشکلات ارائه خدمات شهری ، راهکارهای توسعه و ارتقاء کمی و کیفی خدمات و جلب رضایتمندی شهروندان برگزار شده است ، سرپرست شهرداری ارومیه طی سخنانی بر لزوم همکاری مسوولین شهرداری های کلانشهرها و استفاده از تجربیات موفق در حوزه شهر سازی و خدمات شهری تاکید کرد.