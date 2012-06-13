سطح اول خدمات پزشک خانواده رایگان است/ جراحی سیستم سلامت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعیدی ظهر چهارشنبه در دومین کنگره پزشک خانواده که در مشهد برگزار شد با بیان اینکه سطح اول خدمات به لحاظ دارو درمان در طرح پزشک خانواده صد درصد رایگان است، گفت: اجرای این طرح به عدالت در سلامت کمک کرده و در این طرح تنها بیمار هدف قرار نمی گیرد بلکه پزشک نیز در نظر گرفته می شود.

جامعه محوری از مزایای پزشک خانواده است

وی با تاکید بر اینکه از مزایای این طرح جامعه محوری است، گفت: پزشک خانواده مسئول نظارت بر وضعیت محیط و بهداشت فرد و جامعه است.

وی تصریح کرد: امیدواریم چالش هایی که در حوزه پزشک خانواده وجود دارد مرتفع شود زیرا در این خصوص نگرانی اغلب پزشکان بحث عدم اعتماد به پرداخت های عمومی و بیمه بوده است.

385 مقاله به دبیرخانه کنگره پزشک خانواده ارسال شد

وی با اشاره به تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه این جشنواره گفت: 385 مقاله به دبیرخانه کنگره پزشک خانواده ارسال شده که از این میزان 267 مقاله در کمیته علمی تائید شده است.

وی با بیان اینکه این کنگره 800 شرکت کننده دارد، تصریح کرد: میزگردهای تخصصی در رابطه با بیمه ها با حضور مدیران کل بیمه های کشور در این کنگره برگزار می شود.

وی تاکید کرد: همچنین در این مراسم سطح یک پزشک عمومی، سطح 2 برنامه تخصصی و سطح 3 برنامه فوق تخصصی پزشک خانواده در این کنگره بررسی می شود.

گفتنی است، دومین کنگره پزشک خانواده در روزهای 24 و 25 خردادماه با حضور 20 رئیس دانشگاه های پزشکی سراسر کشور در مشهد در حال برگزاری است.