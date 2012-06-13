300 اثر در اکسپوی هنر گلستان نمایش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان استان افزود: در روز یک شنبه 28 خرداد اولین اکسپوی استان برگزار می شود که برای قیمت گذاری آثار نیز یک تیم کارشناسی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه، هنر بخش ظریف و تاثیر گذار جامعه است، گفت: دو عنصر جذابیت و خلاقیت موجب تاثیر گذاری هنر می شود، امروز دشمنان ما کشنده ترین پیام های خود را در زیبا ترین شیوه ارائه می دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به شعار امسال باید از مجموعه هنر استان حمایت کنیم و در سال 90 نیز مدیران دستگاه های اجرایی به این امر موظف شدند.