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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

منتظری:

300 اثر در اکسپوی هنر گلستان نمایش داده می شود

300 اثر در اکسپوی هنر گلستان نمایش داده می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: 300 اثر در اولین نمایشگاه اکسپوی هنر استان به نمایش گذاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان استان افزود: در روز یک شنبه 28 خرداد اولین اکسپوی استان برگزار می شود که برای قیمت گذاری آثار نیز یک تیم کارشناسی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه، هنر بخش ظریف و تاثیر گذار جامعه است، گفت: دو عنصر جذابیت و خلاقیت موجب تاثیر گذاری هنر می شود، امروز دشمنان ما کشنده ترین پیام های خود را در زیبا ترین شیوه ارائه می دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به شعار امسال باید از مجموعه هنر استان حمایت کنیم و در سال 90 نیز مدیران دستگاه های اجرایی به این امر موظف شدند.

کد مطلب 1626027

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