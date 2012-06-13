  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

واگذاری بازنگری رشته های علوم فنی و پایه به دانشگاه اصفهان

واگذاری بازنگری رشته های علوم فنی و پایه به دانشگاه اصفهان

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان گفت: پیش نویس بازنگری برخی از رشته های علوم پایه و فنی در وزارت علوم تهیه شده که به موجب آن بازنگری این دروس به دانشگاه اصفهان واگذار می‌شود.

محمد حسین استکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه اصفهان در این زمینه دارای تجربیات ارزنده‌ای است که می‌تواند آن را در اختیار دیگر دانشگاه‌ها قرار دهد.

وی ادامه داد: دانشگاه ها ملزم هستند هر پنج سال یکبار به بازنگری دروس و سرفصل ها اقدام کنند، دانشگاه اصفهان هم به صورت مستمر بازنگری دروس را در دستور کاری خود دارد.
 
معاون آموزشی خاطرنشان کرد: در این زمینه هیات هایی در گروه ها ایجاد شده که به بازنگری دروس می پردازند سپس پیشنهادات خود را به ستاد برنامه ریزی درسی ارایه می کنند پس از تایید در این ستاد در شورای دانشگاه مصوب می شود.
 
وی افزود: در این بازنگری‌‌ها تا کنون حذف محض رشته ای را نداشته ایم بلکه به تدریج برخی از مباحث اضافه شده است.
کد مطلب 1626029

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