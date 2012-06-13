در گفتگو با مهر اعلام شد؛ واگذاری بازنگری رشته های علوم فنی و پایه به دانشگاه اصفهان

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان گفت: پیش نویس بازنگری برخی از رشته های علوم پایه و فنی در وزارت علوم تهیه شده که به موجب آن بازنگری این دروس به دانشگاه اصفهان واگذار می‌شود.