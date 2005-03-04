  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۰۰

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا خبر داد :

بازيكنان پرسپوليس و استقلال به پرداخت 5 ميليون ريال محكوم شدند

چهار بازيكن از پرسپوليس و استقلال به دليل بي انضباطي در دربي هفتم اسفند ماه از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ايران جريمه شدند.

به گزارش خبرنگار" مهر" سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا در مورد حضور بازيكنان دو تيم استقلال و پرسپوليس دركميته انضباطي فدراسيون فوتبال نوشت : علي انصاريان و پژمان جمشيدي ازپرسپوليس و غلامرضا عنايتي و محمود فكري از استقلال هر كدام به مبلغ 5 ميليون ريال از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ايران جريمه شدند.
 طبق نظر كميته انضباطي محروميت هايي نيز در انتظار اين چهار بازيكن خواهد بود.

علي انصاريان از آنجا كه بر خلاف آيين نامه ليگ عليه همبازيان خود مصاحبه كرده جريمه شده است. عنايتي و جمشيدي به دليل فحاشي به يكديگر مستوجب جريمه تشخيص داده شده اند و فكري نيز به داور مسابقه بي احترامي كرده است.

کد مطلب 162603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها