آغاز برداشت گندم در 10250 هکتار اراضی زراعی نکا

حسن سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ازمجموع اراضی زیر کشت گندم این شهرستان پنج هزار و 100 هکتار به کشت گندم آبی و 150 هکتار به کشت دیم اختصاص داده شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود در سالجاری بالغ بر 30 هزار تن محصول گندم در این شهرستان تولید شود.

سلیمی، بکارگیری 10 نفر کارشناس ناظر شرکت های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی که سطحی برابر شش هزار هکتار را در مناطق دشت و کوهستانی تحت پوشش داشتند و تمامی مراحل کاشت و برداشت گندم را نظارت و مدیریت کرده از جمله تمهیدات انجام گرفته از سوی این مدیریت در راستای توسعه کشت گندم برشمرد.

سلیمی، اجرای طرح آرمانی گندم در سطح 100 هکتار، اجرای بیمه گندم در سطح دو هزار و 500 هکتار جهت هزار و 100 نفر بهره بردار، اجرای مزارع الگویی در سطح 50 هکتار آبی و 50 هکتار دیم، مبارزه با علفهای هرز در سطح هشت هزار و 800 هکتار، مبارزه با آفات و بیماریها در سطح سه هرار و 250 هکتارو برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی وی‍ژه کاشت، داشت ، و برداشت گندم برای 180 نفر بهره بردار را از دیگر تمهیدات صورت پذیرفته این مدیریت در راستای توسعه گندم در این شهرستان عنوان داشت.

