85 هزار شناسنامه مکانیزه در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله امینی ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران استان با اشاره به آغاز صدور شناسنامه مکانیزه در سال 90 تصریح کرد: تعهد ثبت احوال استان در سال گذشته 40 هزار شناسنامه بود که با حمایت مسئولان و نهادهای مختلف بیش از دو برابر تعهد محقق شد.

وی با بیان اینکه همانند سه سال گذشته همایش ارزیابی عملکرد ثبت احوال کشور برگزار شد، افزود: این همایش در اسفند ماه سال 90 نیز برای ارزیابی عملکرد سازمان برگزار شد که سازمان ثبت احوال استان رتبه دوم کشوری در صدور شناسنامه مکانیزه را کسب کرد.

امینی با اشاره به مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان اردبیل اضافه کرد: در سفر سوم هیئت دولت به استان سه مصوبه در مورد سازمان ثبت احوال استان تصویب شده بود که یکی از مهمترین مصوبه این دوره آرشیو الکترونیکی بود که کار آن از سال گذشته آغاز شده و ادامه دارد.

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان با اشاره به آغاز آرشیو الکترونیک از شهرستان نیر گفت: آرشیو الکترونیک از شهرستان نیز آغاز شد، اما هم اکنون در تمامی شهرستانهای استان اردبیل این کار در حال انجام است.

وی از آغاز آرشیو الکترونیک شهرستان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: آرشیو الکترونیکی 9 شهرستان استان در سال 90 شروع شد و تنها شهرستان اردبیل آغاز نشده بود که این شهرستان هم از دو ماه پیش شروع شده است و انتظار می رود تا پایان سال این کار رو به اتمام باشد.

امینی اتمام آرشیو الکرونیکی استان در سال جاری را منوط به اختصاص بودجه پیش بینی شده دانست و اضافه کرد: در دو ماه گذشته حدود 20 درصد اسناد شهرستان اردبیل آرشیو الکترونیکی شده است.

به گفته وی اگر بودجه مصوب شده در سفر سوم هیئت دولت به استان که 40 درصد آن از بودجه استانی و 60 درصد از بودجه ملی تامین می شود در اختیار ثبت احوال قرار بگیرد، آرشیو الکترونیکی استان تا پایان سال 91 رو به اتمام خواهد بود.